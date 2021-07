Olympiques : Le Nigeria étourdit l’équipe américaine avec une victoire surprise lors du match d’exhibition des Jeux à Las Vegas | Actualités du basket-ball

La défaite contre le Nigeria n’était pas ce que Team USA avait en tête lors de la préparation des Jeux olympiques

Le Nigeria a réussi l’un des plus grands bouleversements de l’histoire du basket-ball international samedi soir en renversant l’équipe américaine lors d’un match d’exhibition olympique à Las Vegas, les battant 90-87.

Il s’agissait de la toute première défaite de l’équipe américaine face à une nation africaine. Ils avaient battu le Nigeria 156-73 en août 2012 aux Jeux olympiques de Londres.

Le Nigeria comptait six joueurs de la NBA et est entraîné par l’ancien entraîneur-chef de la NBA et actuel assistant des Golden State Warriors, Mike Brown.

L’équipe nigériane a battu une équipe des États-Unis en commençant cinq de Damian Lillard, Bradley Beal, Jayson Tatum, Kevin Durant et Bam Adebayo. Gabe Vincent, qui a récolté en moyenne 4,8 points en 13,1 minutes par match pour le Miami Heat la saison dernière, a mené tous les buteurs avec 21 points et a marqué six buts à 3 points pour le Nigeria. Durant a marqué 17 points et Tatum en avait 15 pour l’équipe américaine.

Jayson Tatum n’a pas pu empêcher le Nigeria de créer une surprise majeure

« Cela montre simplement que nous devons mieux jouer », a déclaré Tatum.

Les autres joueurs NBA jouant pour le Nigeria incluent Precious Achiuwa et KZ Okpala du Miami Heat, Chimezie Metu (Sacramento), Josh Okogie (Minnesota) et Miye Oni (Utah).

« Je pensais que l’équipe nigériane a joué très physiquement, a fait un excellent travail à cet égard et a fait tomber beaucoup de 3″, a déclaré l’entraîneur américain Gregg Popovich. « Donnez-leur du crédit. »

L’équipe des États-Unis joue son deuxième match d’exhibition contre l’Australie lundi.