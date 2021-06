Olympiques : Laurel Hubbard deviendra la première athlète transgenre à participer aux Jeux | Actualités des Jeux Olympiques

Laurel Hubbard concourra dans la catégorie des super-lourds féminins

L’haltérophile Laurel Hubbard deviendra la première athlète transgenre à participer aux Jeux olympiques après avoir été sélectionnée par la Nouvelle-Zélande pour l’épreuve féminine aux Jeux de Tokyo.

Hubbard concourra dans la catégorie des super-lourds, sa sélection rendue possible par des exigences de qualification mises à jour.

L’athlète de 43 ans, qui sera le plus vieux haltérophile aux Jeux, avait participé à des compétitions d’haltérophilie masculine – mais pas au niveau international – avant de faire la transition il y a près de 10 ans.

« Je suis reconnaissant et touché par la gentillesse et le soutien qui m’ont été accordés par tant de Néo-Zélandais », a déclaré Hubbard dans un communiqué publié lundi par le Comité olympique néo-zélandais (NZOC).

Hubbard est éligible pour participer aux Jeux Olympiques depuis 2015, lorsque le Comité International Olympique (CIO) a publié des directives permettant à tout athlète transgenre de concourir en tant que femme à condition que son taux de testostérone soit inférieur à 10 nanomoles par litre pendant au moins 12 mois avant sa première compétition. .

Hubbard a participé aux Jeux du Commonwealth de 2018 sur la Gold Coast

Certains scientifiques ont déclaré que les directives ne faisaient pas grand-chose pour atténuer les avantages biologiques de ceux qui ont vécu la puberté en tant qu’hommes, notamment la densité osseuse et musculaire.

Les défenseurs de l’inclusion des transgenres soutiennent que le processus de transition diminue considérablement cet avantage et que les différences physiques entre les athlètes signifient qu’il n’y a jamais vraiment de règles du jeu équitables.

Le directeur général du NZOC, Kereyn Smith, a déclaré que Hubbard répondait aux critères de sélection du CIO et de la Fédération internationale d’haltérophilie.

« Nous reconnaissons que l’identité de genre dans le sport est une question très sensible et complexe nécessitant un équilibre entre les droits de l’homme et l’équité sur le terrain de jeu », a déclaré Smith.

« En tant qu’équipe néo-zélandaise, nous avons une forte culture d’inclusion et de respect pour tous. »

Le gouvernement néo-zélandais a offert son soutien, le vice-Premier ministre Grant Robertson déclarant : « Laurel est membre de l’équipe olympique néo-zélandaise.

« Nous sommes fiers d’elle comme nous le sommes de tous nos athlètes, et nous la soutiendrons tout au long du processus. »

L’haltérophilie a été au centre du débat sur l’équité des athlètes transgenres en compétition contre les femmes.

Le vice-premier ministre néo-zélandais Grant Robertson a soutenu la sélection de Hubbard

La médaille d’or remportée par Hubbard aux Jeux du Pacifique 2019 aux Samoa, où elle est montée sur le podium devant la championne des Jeux du Commonwealth des Samoa, Feagaiga Stowers, a déclenché l’indignation du pays hôte.

La fédération australienne d’haltérophilie a cherché à empêcher Hubbard de participer aux Jeux du Commonwealth de 2018 sur la Gold Coast, mais les organisateurs ont rejeté cette décision.

Hubbard a été forcée de se retirer après s’être blessée pendant la compétition et a pensé que sa carrière était terminée.

« Quand je me suis cassé le bras aux Jeux du Commonwealth il y a trois ans, on m’a informé que ma carrière sportive était probablement arrivée à son terme », a déclaré Hubbard lundi, remerciant les Néo-Zélandais.

« Mais votre soutien, vos encouragements et votre ‘aroha’ (affection) m’ont fait traverser les ténèbres.

« Les 18 derniers mois nous ont montré à tous qu’il y a de la force dans la parenté, dans la communauté et dans le travail ensemble vers un objectif commun. Le ‘mana’ (honneur) de la fougère argentée vient de vous tous et je le porterai avec Orgueil. »

Le président d’Olympic Haltérophilie Nouvelle-Zélande, Richie Patterson, a déclaré que Hubbard avait fait preuve de « courage et de persévérance » pour revenir d’une blessure et reconstruire sa confiance.

« Nous sommes impatients de la soutenir dans ses derniers préparatifs pour Tokyo », a-t-il déclaré.