Olympiques : Katarina Johnson-Thompson dit qu’elle est en pleine forme et prête à aller de l’avant pour les Jeux réorganisés de cet été | Actualités des Jeux Olympiques

Katarina Johnson-Thompson après avoir remporté l’or aux Championnats du monde d’heptathlon d’athlétisme 2019 à Doha, au Qatar

La championne du monde britannique d’heptathlon, Katarina Johnson-Thompson, a déclaré qu’elle était en pleine forme après s’être remise d’une rupture du tendon d’Achille et qu’elle était prête à participer aux Jeux olympiques de Tokyo.

Johnson-Thompson, qui s’est blessé à l’entraînement à la fin de l’année dernière, est devenu l’un des meilleurs espoirs britanniques de médaille d’or pour Tokyo après avoir remporté le titre mondial 2019 à Doha devant le champion des Jeux olympiques de Rio Nafi Thiam de Belgique.

La joueuse de 28 ans participera au saut en longueur lors de la réunion de la Ligue de diamant à Gateshead plus tard mardi alors qu’elle poursuit ses préparatifs pour les Jeux, qui doivent commencer le 23 juillet.

« Je suis en pleine forme et prêt à partir », a déclaré Johnson-Thompson. « J’étais dévasté et à un moment donné, cela aurait pu aller de deux manières, mais je suis heureux que cela soit allé dans la meilleure direction pour moi où je suis capable de participer à mes troisièmes Jeux olympiques.

« Je me suis cassé la jambe de saut mais j’ai sauté en hauteur la semaine dernière, ce qui est très bon signe. Et je saute aussi en longueur de la même jambe. Tout a guéri. Ma jambe gauche est maintenant plus forte que ma droite à cause de cela . Je suis bien placé. »

Johnson-Thompson a déclaré qu’elle avait maintenant besoin de compétition pour avoir une idée de ses niveaux de performance.

« Je manque évidemment les entraînements de compétition, mais c’est pourquoi je suis ici », a-t-elle déclaré. « Je suis à 100% dans mon corps. Dans les semaines à venir, je verrai où j’en suis en termes de performances dans la prochaine compétition à laquelle je vais participer. »