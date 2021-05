Olympia Dukakis, lauréate d’un Oscar pour «  Moonstruck  », décède à 89 ans

Olympia Dukakis, l’actrice à la voix rauque et sûre d’elle-même qui a souvent joué des personnages fatigués du monde et de sagesse mondaine, et qui a remporté un Oscar pour son rôle en tant que telle femme, la mère italo-américaine dans «Moonstruck», est décédée le Samedi à New York. Elle avait 89 ans. Son frère, l’acteur Apollo Dukakis, a annoncé la mort sur Facebook. Mme Dukakis avait 56 ans et était une vétéran de la scène de la côte Est depuis trois décennies lorsqu’elle a joué dans « Moonstruck » (1987), une comédie romantique sur une jeune veuve, Loretta (interprétée par Cher), dont la vie est bouleversée lorsqu’elle tombe. amour avec le frère de son fiancé (Nicolas Cage). Mme Dukakis a volé scène après scène en tant que Rose Castorini, la mère sardonique du personnage du Cher, qui voyait le monde clairement et conseillait en conséquence. «Est-ce que tu l’aimes, Loretta? demande-t-elle à sa fille en se référant au fiancé terne. Quand Loretta dit non, Rose répond: «Bien. Quand vous les aimez, ils vous rendent fou, car ils savent qu’ils le peuvent. »

Le rôle a valu à Mme Dukakis l’Oscar de la meilleure actrice de soutien (Cher a également gagné) et une foule d’autres prix en 1988 – la même année, son cousin Michael Dukakis a remporté l’investiture démocrate à la présidence. Le prix a conduit à plus de rôles au cinéma.

Elle a joué une veuve du sud méchante dans la distribution d’ensemble principalement féminine de «Steel Magnolias» (1989); la mère du personnage de Kirstie Alley dans les trois films «Look Who’s Talking» (1989-93); la propriétaire transgenre de San Francisco, Anna Madrigal, de 1993 à 2019, dans les quatre mini-séries télévisées réalisées à partir des histoires «Tales of the City» d’Armistead Maupin; et la mère de Frank Sinatra, Dolly, dans le téléfilm de 1992 «Sinatra».