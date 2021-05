Olympia Dukakis de ‘Steel Magnolias’ et ‘Moonstruck’ meurt à 89 ans

L’actrice oscarisée Olympia Dukakis, connue pour ses rôles dans des films comme « Steel Magnolias » et « Moonstruck », est décédée. Elle avait 89 ans.

Allison Levy, son agent chez Innovative Artists, a confirmé à l’Associated Press que Dukakis était décédée samedi matin à son domicile à New York. Une cause de décès n’a pas été immédiatement révélée.

Dukakis a commencé à jouer sur scène, après avoir joué dans plusieurs productions à Broadway, dont « The Aspern Papers », « Who’s Who in Hell » et le one-woman show « Rose ».

Ses rôles sur grand écran, représentant souvent des personnages matriarcaux, lui ont valu un Oscar et un Golden Globe. Dans la comédie romantique « Moonstruck » de 1987, Dukakis jouait Rose Castorini – la mère d’un comptable veuf à Brooklyn, Loretta Castorini (Cher). Elle a décroché à la fois un trophée Oscar et un Golden Globe de la meilleure actrice de soutien pour son rôle.

Elle a qualifié sa victoire de 1988 comme «l’année des Dukakii» parce que c’était aussi l’année où le gouverneur du Massachusetts Michael Dukakis, son cousin, était le candidat présidentiel du Parti démocrate. Lors de la cérémonie, elle a tenu son Oscar au-dessus de sa tête et a crié: « OK, Michael, allons-y! »

« Mon ambition n’était pas de remporter l’Oscar », a-t-elle commenté après sa victoire « Moonstruck ». «C’était pour jouer les grands rôles.»

Elle était également connue pour son rôle de Clairee Belcher dans « Steel Magnolias » de Herbert Ross en 1989 et a joué dans d’autres films comme « Look Who’s Talking » et « Working Girl ».

Dukakis avait également une longue liste de crédits télévisés, y compris des rôles comme Anna Madrigal dans la série nominée aux Emmy « Tales of the City » (1993) et ses suites « More Tales of the City » et « Further Tales of the City », basées sur la série de romans d’Armistead Maupin. Elle a également joué dans la série CBS « Center of the Universe » en tant que Marge Barnett.

Des membres de la communauté hollywoodienne se sont rendus sur Twitter samedi pour se souvenir de la vie et de l’héritage de Dukakis.

L’acteur de « Star Trek » George Takei a écrit: « Olympia Dukakis a quitté notre compagnie. Nous avons été frappés par la Lune, comme elle nous a raconté de grands contes de la ville. Un vrai Magnolia d’acier dans une forêt plus commune. »

« Certains films que vous regardez à cause d’un acteur, » a écrit le comédien Christopher Titus. « Olympia Dukakis était l’un de ces acteurs, RIP. »

L’Académie a également tweeté un hommage au lauréat d’un Oscar: « Olympia Dukakis a apporté chaleur, humour et esprit à la scène et à l’écran pendant près de 60 ans, y compris une série de rôles inoubliables dans ‘Steel Magnolias’ ‘Tales of the City’ et ‘Moonstruck’, pour lequel elle a remporté le prix du meilleur second rôle féminin Oscar. Elle nous manquera. «

Contribuer: The Associated Press