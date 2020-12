HOUSTON: Amy Olson est revenue à la normale avec un swing, un fer 8 pour un trou d’un coup à son septième trou jeudi, et a continué jusqu’à ce qu’elle ait un 4 sous 67 et une avance d’un coup dans l’US Women’s Open.

Lors d’une journée parfaite, les scores ont clairement montré que Champions Golf Club était prêt à fournir un test sévère.

Olson, un gagnant prolifique dans l’État du Dakota du Nord et toujours sans victoire en sept ans sur le circuit de la LPGA, était parmi les 11 joueurs qui ont battu 70 sur les parcours de Cypress Creek et Jackrabbit. Pour la première fois, deux parcours sont utilisés pour les rondes d’ouverture en raison de la lumière du jour limitée en reportant le premier événement du golf féminin à décembre.

Sur 156 joueurs, seulement 36 étaient au pair ou mieux.

Nous avons eu un temps absolument parfait aujourd’hui et 4 sous est en tête, a déclaré le membre des Champions Stacy Lewis après un 72. Je ne pense pas que les scores vont nulle part.

Moriya Jutanugarn a réussi à garder les bogeys hors de sa carte sur le parcours Jackrabbit pour un 68, la laissant à égalité avec l’ancienne championne du British Open féminin Hinako Shibuno (Cypress Creek) et A Lim Kim (Jackrabbit).

Sophia Popov faisait partie du groupe à 69 ans. Elle pensait que ce serait loin d’être à l’US Women’s Open cette année lorsque l’USGA a dû abandonner les qualifications en raison de la COVID-19[feminine pandémie. Et puis, lorsque le golf a repris, Popov a obtenu une place au British Open féminin et a gagné au Royal Troon.

Et maintenant, elle est déjà dans le mix à l’US Women’s Open, avec tant d’autres. Lorsqu’on lui a demandé si elle était descendue du nuage de sa grande victoire surprise, Popov a souri et a dit: Suis-je encore en bas?

J’essaye de ne pas m’en sortir. J’aime bien ça, dit-elle. Mais oui, je pense que ça m’a pris quelques semaines, mais après ça, c’était revenu à la réalité. Vous devez moudre, vous devez vous entraîner, vous devez tout faire de la même manière qu’avant, maintenant vous avez beaucoup plus d’événements à jouer et de meilleurs événements à jouer.

Aucun des cinq premiers du classement mondial n’a battu le par. Jin Young Ko a ouvert avec un 73, tandis que Sei Young Kim avait un 72 dans ce qui pourrait être une bataille pour le n ° 1 cette semaine. Nelly Korda, qui jouait pour la première fois en deux mois à cause de maux de dos, n’a eu qu’un seul birdie dans sa ronde de 73. Danielle Kang n’a fait aucun birdie et a tiré 72.

Les heures de départ du deuxième tour ont été décalées d’un peu plus d’une heure à cause de la pluie et du vent dans les prévisions, ce qui rend les parcours encore plus difficiles.

Pour une manche, le parcours Jackrabbit était un coup plus facile. Cypress Creek sera utilisé le week-end.

Le plus agréable pour Olson était de regarder son fer 8 en vol sur le trou par 3 de 16h et de le suivre jusqu’au trou, son deuxième as en compétition sur le circuit de la LPGA. Elle avait une grande équipe de membres de la famille et d’amis du Dakota du Nord pour son précédent trou en un. Elle n’avait que quelques maréchaux, deux autres joueurs et caddies, et quelques personnes d’une arrière-cour pour donner les acclamations jeudi.

J’avais 141 au drapeau et l’épinglette était sur le côté droit du green avec le vent venant de la droite, a-t-elle déclaré. Alors j’ai frappé un fondu pour essayer de retenir le vent, et il a atterri à deux pas du drapeau, a eu une bonne rotation dessus et est juste entré. Nous avons vu le tout, ce qui était amusant.

Megan Khang a été la seule joueuse à atteindre 5 sous le jour jusqu’à ce qu’elle abandonne quelques tirs sur le neuf arrière à Jackrabbit et termine avec un double bogey au 18e trou lorsqu’elle a raté un terrain qui est revenu à ses pieds. Cela l’a fait tomber à 70.

Brittany Lincicome, double vainqueur de l’ANA Inspiration, a subi le même sort. Elle était à 3 sous pour la journée et sans bogey sur sa carte quand elle a raté son coup de départ à gauche et son approche sous le green sur la gauche. Son pitch était faible et redescendait la pente, et son prochain pitch était trop fort. Elle a fait un double bogey et a tiré 70.

À l’US Open, vous pouvez perdre votre concentration pendant deux secondes, puis faire un doublé en deux secondes environ, a déclaré Lincicome. Super déçu de finir de cette façon. … Sous la normale à l’US Open, c’est vraiment bien, donc je ne peux pas me plaindre, mais évidemment ce dernier trou va faire mal.