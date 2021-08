Olly Murs s’est précipité à l’hôpital avec une blessure horrible alors qu’il poste depuis son lit en disant qu’il « ressemble à un sac de merde »

OLLY Murs a été transporté à l’hôpital après s’être blessé à la jambe dans un horrible accident sur scène.

Il a expliqué qu’il venait de subir une intervention chirurgicale après avoir sauté lors d’une performance et qu’un fragment d’os s’était logé à l’arrière de son genou.

1 Olly Murs a expliqué aux fans qu’il est à l’hôpital après une opération Crédit : Instagram

La star a déclaré aux fans: « Je suis vraiment désolée, je ressemble à un sac de merde ce matin, mais je voulais vous envoyer un message pour vous faire savoir ce qui se passe. »

Olly, 37 ans, a posté un message vidéo sur Instagram, souriant malgré la douleur alors qu’il informait ses fans alarmés.

Il a expliqué : « Pourquoi Olly est-il sur le lit d’hôpital ? Je viens de me faire opérer de la jambe gauche.

« Pour certains d’entre vous qui sont venus à mon concert à Newmarket vendredi, merci pour vos gentils messages de soutien et juste pour vérifier que tout allait bien.

« Cela a été une folle 72 heures depuis que le concert est arrivé à ce point.

« En gros, après ma deuxième chanson, un fragment d’os qui se trouvait dans mon genou a réussi, après avoir sauté, à se loger à l’arrière de mon genou, ce qui a essentiellement fermé ma jambe.

« Pendant le concert, je boitais tout le temps. Je ne pouvais pas le croire. En gros, j’y suis, j’ai subi une opération. Je voulais le faire à cause du concert de Newbury le 14 et de Singleton Park le 15 .

« Je voulais faire ça pour vous les gars. Ce sera un concert différent, je ne serai probablement pas en train de courir comme d’habitude.

« Il y a peut-être un tabouret sur lequel je peux m’asseoir. Mais je ne peux pas annuler ces concerts pour vous. C’était une ambiance tellement incroyable vendredi à Newmarket, donc je vais tout donner la semaine prochaine.

« Ça a été une folle 72 heures. Honnêtement, j’ai pensé au pire, j’ai pensé que j’aurais peut-être refait mon genou.

« Je pensais que j’avais rompu mon LCA [one of the ligaments that help stabilise your knee joint] être honnête. C’est une excellente nouvelle, c’est vraiment positif.

« Je vais rester positif et me reposer pendant les prochains jours. Beaucoup d’amour, tout le monde. »