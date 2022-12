Olly Murs laisse accidentellement glisser la date du mariage en direct à la télévision en affirmant que sa fiancée le “tuera”

OLLY Murs a accidentellement révélé quand il épousera sa fiancée Amelia Tank.

L’auteur-compositeur-interprète Olly, 38 ans, a été interrogé sur son prochain mariage dans l’émission The Graham Norton.

Olly Murs apparaîtra au Graham Norton Show samedi soir[/caption]

Il s’est fiancé à sa petite amie Amelia Tank en juillet[/caption]

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait fixé une date pour le grand jour, il a répondu: “Ce sera l’été prochain, vers juin ou juillet.”

La star a ajouté : « Elle va me tuer pour te l’avoir dit.

“J’ai un garçon d’honneur mais je ne lui ai pas encore dit !”

Le juge de Voice UK s’est fiancé en juillet et a parlé de leur romance lors d’une récente apparition sur Lorraine.

Il a avoué : « Amelia planifie le jour de notre mariage depuis des années – quelle robe elle va faire et tout ça.

«Pour moi, proposer était quelque chose auquel je pensais depuis des lustres. “Je me demande qui va être cette femme, je me demande quand ça va être et quand je vais le faire”.

“C’était donc mon truc et je suis content d’avoir eu cette opportunité de le faire.”

Olly a posé la question à la pro du fitness Amelia alors qu’elle se tenait au sommet d’une falaise.

La proposition de l’ancienne star de X Factor est intervenue après qu’il ait juré d’épouser Amelia deux ans après le début de leur relation.

Il a dit en exclusivité au Sun l’année dernière : « Si je fais des boules, alors je suis un idiot parce que c’est tout ce que je veux. Amelia est la personne avec qui je serai pour le reste de ma vie. . . à moins qu’elle ne se débarrasse de moi !

« Tu sais juste, n’est-ce pas ? Et quand j’ai trouvé Amelia, j’ai su que c’était ça.

Olly a admis que c’était la culturiste Amelia qui avait dit “je t’aime” en premier.

S’adressant à Vernon Kay dans un épisode spécial entièrement masculin de Loose Men, Olly a rappelé: «C’était magnifique.

« Nous étions dans notre appartement, nous venions de rentrer de belles vacances et elle avait mis toutes ces photos dans un cadre.

« J’ai dit : ‘C’est un joli cadre. Merci, c’est super’. Et elle a dit, ‘Oh non, tu dois le retourner’.

“Et je l’ai retourné et il était écrit” je t’aime “au dos.”

Taquinant, Olly a poursuivi: “J’étais comme, ‘Euh, je….L….Comme…Je t’aime aussi!'”

Le Graham Norton Show est diffusé sur BBC One le samedi 10 décembre à 22h55.

La star a dit qu’il aurait été “fumé” si Amelia avait proposé en premier[/caption]