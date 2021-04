Il a été coach sur The Voice pendant quatre ans, mais maintenant Olly Murs se prépare à lancer sa carrière de présentateur de télévision en solo.

Je peux révéler en exclusivité que la pop star, qui a eu quatre singles et albums n ° 1 au Royaume-Uni, accueille la nouvelle émission de talents d’ITV Starstruck – la refonte du hit des années 80 Stars In their Eyes.

Ce sera la première fois qu’il présentera seul une émission phare aux heures de grande écoute et les initiés me disent qu’il est impatient d’y aller.

L’un d’eux a déclaré: «Olly est absolument ravi de rejoindre l’équipe Starstruck. En plus d’être un musicien à succès, il a plus que prouvé son mérite à la télé. Après l’avoir vu faire ses affaires sur la dernière série de The Voice, les patrons d’ITV savaient qu’il était le bon choix pour présenter Starstruck.

«Olly a une grande présence sur scène et est très amusant. Non seulement cela, il sait exactement ce que c’est que d’être dans une émission de télévision où vous êtes jugé. Il est sur The Voice depuis quatre ans et il s’est fait un nom sur The X Factor en tant que finaliste de la série 2009.

« Olly a hâte de commencer la série et pense que ce sera une excellente rampe de lancement pour lui qui fera plus de travail de présentation en solo à l’avenir. »

Il est en bonne compagnie sur Starstruck – avec Sheridan Smith, Beverley Knight et Adam Lambert faisant partie du jury jusqu’à présent.

Le tournage du concours commence cet été et voit quatre groupes de trois candidats se transformer en leurs idoles pour se produire. Quel que soit le groupe qui remportera le plus de votes des juges, il se heurtera alors l’un à l’autre dans le but de remporter une place en finale plus tard dans la série et de repartir avec 50000 £.

Olly n’est pas étranger à la télé aux heures de grande écoute, et en 2015 a accueilli une série de The X Factor avec la regrettée Caroline Flack. La paire avait également présenté le spin-off ITV2 de l’émission The Xtra Factor pour deux séries entre 2011 et 2012, captivant des millions de téléspectateurs avec leur chimie pétillante.

Olly prépare depuis plusieurs années un retour au travail télévisuel, bien qu’il admette avoir eu du mal à le jongler avec des engagements musicaux.

Il a déclaré en 2016: «Je vais certainement refaire la télévision. Je pense que faire deux emplois à la fois a été un peu difficile pour moi à comprendre.

Je suis l’un des plus grands fans d’Olly, j’ai donc hâte d’avoir encore plus de lui pour en profiter à la télévision.

Bonne chance, Ol. Vous allez l’écraser.