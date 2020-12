Olly Murs a peur qu’il ne soit plus qu’une blessure au genou pour mettre fin à sa carrière musicale.

La pop star de 36 ans était hors de combat pendant une grande partie de l’année dernière après qu’une grave blessure lui ait obligé à subir une opération au genou.

Olly attend maintenant de savoir s’il aura besoin de remplacer son genou et doit marcher prudemment, car un autre coup au genou pourrait être un «rideau» pour lui à nouveau.

Le chanteur a subi une opération au genou en juin 2019, mais a été transporté d’urgence à l’hôpital trois mois plus tard à peine après avoir craint d’être infecté.

S'adressant au Sun, Olly a déclaré qu'il « devait être prudent » car il avait des problèmes « d'arthrite et de reconstruction du genou ».







(Image: PA)



Un autre problème avec son genou pourrait signifier qu’il «ne pourra pas danser et se produire sur scène».

Ce serait un énorme problème pour Olly, qui a déclaré: « Mon pain et mon beurre, c’est ma musique, jouer et tourner. Pouvoir danser et jouer sur scène, c’est ce que je fais, c’est ce pour quoi je suis payé, c’est ce que j’aime faire. »

Avec une possibilité de remplacement du genou, il a déclaré qu’il était «très conscient de s’assurer que mon genou est en forme et en bonne santé».

Bien que son genou soit un problème, Olly a quand même réussi à participer au Soccer Aid de cette année, ce qu’il fait depuis le premier match en 2010.







(Image: Manchester United via Getty Images)



Il a révélé qu’il avait eu le mauvais côté de l’ancien grand de Manchester United, Wayne Rooney et de son co-manager Sam Allardyce.

Ils étaient contrariés par le chronométrage et l’attitude d’Olly après son arrivée nonchalamment en retard pour s’entraîner avec son coéquipier et ancienne star de TOWIE, Mark Wright.

Il a dit qu’ils en avaient arraché une bande alors qu’ils affirmaient avoir une raison légitime d’être en retard.

Olly a déclaré: «Nous venons juste d’arriver après avoir fait Loose Women pour promouvoir le match, nous avions donc une raison valable …

«Nous sommes arrivés et Sam et Wayne étaient vraiment en colère contre nous, en disant: ‘Pourquoi êtes-vous en retard les gars? Ce n’est pas assez bien »,»

«Wrighty et moi nous disions: ‘Était-il sérieux ou était-ce pour la télévision?’»

Olly a rappelé que Wayne avait dit qu’en tant que capitaine, il «ne donnait pas le bon exemple» aux autres.

Olly a ajouté: « Il a dit: ‘Arrêtez de trouver des excuses, je me fiche de ce que vous faites – allez-y’. »

