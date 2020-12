Il a commencé sur The X Factor, avant de devenir coach sur The Voice et maintenant Olly Murs se déplace derrière les caméras.

Cette année, le chanteur a créé la société de production Wrapped Up TV avec l’ancien directeur de Strictly Andrea Hamilton.

Aujourd’hui, le directeur de l’entreprise Olly, 36 ans, travaille sur des projets dans lesquels il sera producteur.

Il dit au Mirror: «Nous cherchons … à créer de superbes spectacles que d’autres personnes pourront présenter. J’aime créer mes propres idées et parfois les idées les plus folles peuvent être les meilleures.

«J'ai aussi quelques écrivains et nous mettons simplement les choses ensemble pour voir où cela pourrait aller.»







Mais bien qu’il admette que son premier concert de présentation sur The X Factor n’était pas son meilleur travail, Olly a une «excellente relation» avec ITV et espère toujours présenter sa propre série pour eux.

La chaîne a diffusé son émission Happy Hour en 2018.

Il dit: «Je me suis lancé dans la présentation trop tôt. Je sens que j’avais besoin d’un peu plus d’expérience – en particulier pour faire les grands, grands spectacles.

«Je suis parti et j’ai appris mon métier.

«La télévision est quelque chose que je veux continuer à faire et j’ai toujours l’ambition d’avoir ma propre émission.»