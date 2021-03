Olly Murs a décidé d’arrêter les farces effrontées avec sa petite amie «  avant que quelque chose ne se passe mal  »

À mi-chemin du premier verrouillage, Olly Murs s’est assis une nuit avec sa petite amie pour avoir une conversation sérieuse.

La chanteuse et le nouvel amour Amelia Tank, s’isolant ensemble au manoir d’Olly’s Essex, avaient amusé les fans en se faisant des farces effrontées dans une série de vidéos hilarantes de TikTok.

Ils incluaient le téléphone d’Amelia Sellotaping Olly sur sa tête après l’avoir jetée dans la piscine par les cheveux, et Olly la trempant avec un pistolet à eau géant après avoir brisé un œuf sur son visage.

Un autre a montré Olly en train de faire exploser sa petite amie avec un klaxon après l’avoir réveillé en le frappant sur le visage.

(Image: Instagram)



«Je suis un peu effronté et j’ai toujours été quelqu’un qui aime s’amuser», dit Olly. «À la maison, nous nous ennuyions un peu et j’ai posté quelques vidéos en rigolant un peu. Nous n’avons pas réalisé la réaction que nous allions avoir. Ils sont devenus viraux, nous avons donc pensé que nous devrions en faire plus.

«Nous nous sommes juste amusés, beaucoup de gens m’ont envoyé des messages, des célébrités, des journaux, des émissions de télévision – tout le monde parlait d’eux. Mais à la fin, nous nous sommes arrêtés et avons dit, accrochez-vous, les choses deviennent incontrôlables.

«Amelia et moi nous sommes assis pour en parler et nous avons dit: ‘Quelqu’un va se blesser. Le monde traverse une pandémie, je ne pense pas que l’un de nous veuille être à l’hôpital parce que nous nous sommes cassés le bras ou la jambe à cause d’une farce.







(Image: ITV)



«Nous faisions tellement de farces – et il y en avait beaucoup d’autres que nous n’avons pas postées parce qu’elles ne fonctionnaient pas ou n’étaient pas drôles. Et nous avons pensé qu’il était temps de nous arrêter avant que quelque chose n’aille mal.

À ce moment-là, l’ancienne star de X Factor a également fait face à une réaction violente et a été obligée de s’excuser après une farce plutôt grossière sur sa petite amie impliquant un tube Pringles. Olly a dit qu’il ne voulait que faire sourire les gens.

«Cela a éliminé l’ennui. Je ne voulais pas chanter des sessions live sur Instagram comme le faisaient d’autres chanteurs, ce n’est pas le genre d’artiste que je suis. Je suis un artiste pas un artiste, et c’était ma façon de divertir mes fans. »







(Image: PA)



Mais alors que le cessez-le-feu dans la maison d’Olly est toujours en vigueur, il insiste sur le fait que ce n’est pas les derniers fans verront ses câpres.

Le chanteur, qui est de retour à la télévision demain en tant qu’entraîneur pour la première demi-finale de The Voice, déclare: «Je n’ai pas fait une blague aux autres juges parce que nous devons garder nos distances, mais je l’aurais fait si j’avais été autorisé.

«Ils feraient mieux de faire attention l’année prochaine.»





Même ainsi, il veut toujours le dernier mot – en devenant le premier juge à remporter la série trois fois, et le tout d’affilée.

Olly, 36 ans, a remporté deux des trois années qu’il a passées dans l’émission. Tom Jones et l’ancien juge Ricky Wilson en ont également remporté deux, tandis que will.i.am, qui est juge chaque année depuis la première série il y a dix ans, n’a gagné qu’une seule fois, nous dit-il dans notre chat.









«Pardon, pouvez-vous répéter?» taquine Olly, rapprochant son oreille de son écran Zoom. Remontant ses collègues juges pour ne pas avoir pu le battre pendant deux ans, il dit que son expérience sur le facteur X, quand il est arrivé deuxième en 2009, signifie qu’il a la «formule gagnante».

«Cela me fait rire quand ils disent qu’ils ne sont pas compétitifs, que je suis le seul à vraiment vouloir gagner. Je sais qu’au fond, ils veulent vraiment gagner, ils ne l’admettent tout simplement pas.

«Quand au cours des deux dernières années, ils sont venus me voir et m’ont félicité, j’ai pu dire qu’ils ne voulaient pas le dire. Je n’ai pas peur de m’asseoir là et de me vanter.

Le parcours d’Olly depuis sa notoriété sur The X Factor n’a pas été simple. Le chanteur est tombé dans la dépression après son apparition paniquée en tant qu’animatrice de l’émission d’ITV, aux côtés de Caroline Flack, en 2015.

Malgré cela, il est toujours l’un des artistes les plus réussis de The X Factor, vendant 17 millions de disques avec quatre singles No1 et six albums. Ayant toujours une énorme base de fans, il était sur le point de se lancer dans une énorme tournée au Royaume-Uni l’année dernière, qui devrait reprendre cet été.

Et cette fois-ci, il dit qu’il a hâte de quitter la maison. «J’ai vraiment eu du mal avec ce dernier lockdown, bien plus que le premier.

«Je ne sais pas pourquoi, si c’est parce que je suis plus frustré et en colère. Ça traîne trop longtemps, mais je vois la lumière au bout du tunnel.

«The Voice a été une grande distraction. Parce que nous avons enregistré les batailles l’année dernière, j’ai eu beaucoup de temps pour préparer les concurrents.









Olly s’est lancée dans une romance avec Amelia, 27 ans, employée de la Lloyds Bank et mannequin de bikini, en 2019 après avoir découvert son profil Instagram.

Il lui a demandé d’emménager avec lui au début de l’année dernière. Un an plus tard, il dit qu’ils sont tous les deux «plus forts que jamais», tandis que le passionné de fitness, qui soulève des poids tous les matins, l’a aidé à se remettre en forme.

Il dit: «Je lui avais demandé d’emménager avant le confinement et cela m’a sauvé en quelque sorte. Cela aurait été plus étrange pour nous si nous y avions été poussés par la pandémie. Nous sommes heureux et la vie est belle. Notre premier rendez-vous était au gymnase. Nous avons un intérêt commun pour la formation. En lock-out, nous avons fait notre propre petite pièce avec des poids, c’est assez basique, mais nous faisons ce que nous pouvons pour rester en forme et garder notre esprit actif. Nous travaillons très dur ensemble et j’aime ça.

«Ses exercices m’ont aidé. Si j’avais continué à faire ce que je faisais, je serais devenu vraiment déprimé. J’adore être avec elle. Il laisse entendre qu’il ne faudra peut-être pas longtemps avant qu’il y ait d’autres personnes dans sa maison sur lesquelles il peut jouer ses farces.

«Je veux fonder une famille. À chaque anniversaire, je pense: «Je ne rajeunis pas et j’aimerais être un père jeune et en forme». Amelia et moi en parlons, et nous sommes tous les deux au même endroit. Cela pourrait-il arriver bientôt? Voyons voir. »

La première demi-finale de The Voice UK sera diffusée demain à 20h30 sur ITV

