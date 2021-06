Olly Alexander sera le nouveau Doctor Who en tant que premier acteur gay à jouer Time Lord

La star de IT’S A Sin, Olly Alexander, est sur le point d’être le nouveau Doctor Who, devenant ainsi le premier acteur gay à jouer le Time Lord.

Olly, 30 ans, discute des derniers détails avec les patrons de la BBC pour remplacer Jodie Whittaker et devenir le 14e docteur.

Il a été rapporté plus tôt cette année que Jodie, 39 ans – la première femme Time Lord – se retirerait après deux spéciales en 2022.

Et l’acteur et musicien Olly, qui s’est d’abord fait connaître en tant que leader du groupe Years and Years, est dans une position privilégiée pour prendre la relève après que les négociations salariales avec les chefs de la BBC aient atteint un « stade avancé ».

Cela vient après qu’il ait remporté des critiques élogieuses en jouant Ritchie Tozer dans le drame de Russell T Davies sur Channel 4 It’s A Sin, sur la crise du sida dans les années 1980.

Russell, un ancien écrivain et producteur de Doctor Who, a défendu Olly pour le rôle de science-fiction à la BBC.

Hier soir, une source a déclaré : « Olly est sur le point d’être annoncé comme le nouveau docteur. Les négociations sont à un stade avancé.

« Il a été fortement promu pour le rôle par Russell – avec qui il a travaillé en étroite collaboration sur d’autres projets. Russell a été impressionné par son travail et a estimé qu’il convenait parfaitement au Docteur.





« C’est en train de se produire, il a juste dû garder le silence à ce sujet pendant que les négociations étaient finalisées. »

Un initié de la BBC a déclaré hier soir: «Comme toujours, les patrons restent discrets sur ce qu’ils ont prévu.

« Mais avec le tournage toujours en cours pour les épisodes en 2022, il y a beaucoup plus à venir pour le médecin de Jodie. »