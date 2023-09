Ollie’s Bargain Outlet arrive à Long Island

Ollie’s Bargain Outlet, une chaîne de produits discount à croissance rapide, ouvrira bientôt son premier magasin à Long Island.

La société a loué 32 000 pieds carrés dans le centre commercial Selden Plaza, situé au 211 Middle Country Road à Selden. L’espace était autrefois occupé par TJ Maxx.

Le nouveau Ollie’s Bargain Outlet à Selden devrait ouvrir ses portes d’ici la fin de l’année.

Ollie’s propose une grande variété d’articles, notamment des articles ménagers, des articles de sport, des revêtements de sol, de la nourriture et bien plus encore. L’inventaire à prix réduit dans ses magasins provient de liquidations, de marchandises en surstock, de produits remis à neuf et de produits irréguliers et tout ce qui est vendu chez Ollie’s est assorti d’une garantie de remboursement de 30 jours.

Les débuts d’Ollie’s Bargain Outlet remontent à juillet 1982 lorsque ses fondateurs Mark Butler, Mort Bernstein, Oliver « Ollie » Rosenberg et Harry Coverman ont ouvert le premier magasin à Mechanicsburg, en Pennsylvanie. La chaîne s’est développée dans toute la Pennsylvanie et ses environs et a ouvert son 100e magasin. magasin situé à Barboursville, Virginie-Occidentale en mai 2011.

Ollie’s est devenue une entreprise publique en 2015 et est aujourd’hui le plus grand détaillant de produits en liquidation du pays, avec 495 magasins dans 29 États. Basée à Harrisburg, en Pennsylvanie, Ollie’s a déclaré un chiffre d’affaires de 515,8 millions de dollars en 2021.

Bobby Traynham de Rhino Commercial Realty représentait le locataire, tandis que Greg Batista de RIPCO Real Estate représentait le propriétaire, Miller Realty Associates, dans la transaction de location de Selden.