Ollie Watkins sur le podcast Super 6: l’attaquant anglais discute du choix d’Aston Villa plutôt que de Tottenham | Actualités du football

Ollie Watkins est la dernière star de la Premier League à rejoindre Laura Woods et Bayo Akinfenwa sur le podcast Super 6.

Watkins a signé pour Aston Villa de Brentford en septembre de l’année dernière et a connu une première saison réussie en Premier League. L’international anglais a trouvé le filet 13 fois avec Villa depuis un transfert important de Brentford.

Image:

Watkins marque contre Everton à Goodison Park



Assis avec Woods et Akinfenwa dans le dernier podcast Super 6, le joueur de 25 ans discute d’un 2020/21 agréable, de son premier but avec l’Angleterre au parfait triplé contre Liverpool, alors champion …

Watkins a déménagé à Villa au début de cette campagne, mais y avait-il d’autres clubs intéressés par le leader?

«Il y en avait pas mal», révèle-t-il. « Leeds s’intéressait à moi, mais ils ont signé Rodrigo. Tottenham était intéressé par moi – ils ont indiqué clairement si Harry Kane était en forme, alors il jouerait. J’avais cela en tête, mais ils ont dit avec le calendrier. et la Ligue Europa, il y avait beaucoup de matchs à venir.

«J’avais de grandes décisions à prendre, mais à la fin, j’avais l’impression d’avoir pris la bonne. Le gaffer a joué un rôle important en m’amenant à Villa. J’avais travaillé avec lui et j’avais une relation si étroite avec lui à Brentford. Certains des gars avaient l’habitude de dire: «ton père te veut», s’il était au bureau – c’était lui l’homme! «

L’Angleterre a battu Saint-Marin 5-0 lors des éliminatoires de la Coupe du monde en mars, Watkins étant entré sur le terrain après 63 minutes. Il ne lui a fallu que 20 minutes pour marquer un premier but, mais l’attaquant se souvient du moment et des nerfs qui y sont associés.

Il a dit: « Je me suis dit quand je continuais, » s’il vous plaît, je veux juste une occasion. « Je pense que les 10 à 15 premières minutes, je cherchais le ballon et personne ne me passait.

« J’arrivais à la ligne médiane, je voulais juste une touche, juste un petit set, mais rien. Je pensais que j’allais avoir une opportunité – il suffit de rester autour de la surface.

« Phil (Foden) a ramassé le ballon et je l’ai inséré. C’était la meilleure sensation – quand vous vous retournez et que tous les garçons sont là, vous savez que c’est vos débuts et marquer lors de vos débuts vient couronner le tout. autour de moi. C’était la meilleure sensation qui soit. «

Seulement trois matchs après le début de la campagne de Villa, ils ont affronté les champions de Premier League, Liverpool, et les ont envoyés par une raclée historique 7-2. Watkins était parmi les buteurs, marquant trois fois pour le triplé parfait.

«C’était plus quand je suis rentré à la maison», se souvient-il. «Je viens de franchir la porte d’entrée avec la balle du triplé et mon trousse de toilette – j’étais sans voix pour être honnête, surtout quand tu réalises ce qui s’était passé, mon téléphone sonnait constamment.

« Je suis arrivé à un point, je me souviens de John McGinn, j’avais mis en place Jack et Jack marqué, et il a dit: ‘Je bourdonne, je t’ai dans mon équipe fantastique’, et tous les garçons étaient comme ‘oui , Je t’ai dans mon équipe pendant que nous étions sur le terrain – je pense que c’était comme 6-2 à ce stade. «

Il y avait une légère transition nécessaire entre marquer des buts et jouer avec brio dans le championnat Sky Bet pour faire la même chose dans l’élite. Watkins a-t-il été surpris de voir à quel point il s’est bien installé dans la vie de Premier League?

«Je mentirais si je disais non», admit-il. «Ici, à Villa, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Le terrain d’entraînement est incroyable. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour vous pousser dans la bonne direction. Je veux toujours m’améliorer, donc j’ai l’impression que c’est le package parfait pour moi.

« Cela va m’aider à élever mon jeu et à me faire passer au niveau suivant. Je suis un peu surpris de la qualité de mon jeu dans certains matchs, mais j’ai l’impression d’avoir de bons joueurs autour de moi et de bonnes personnes autour de moi. poussez-moi dans la bonne direction, donc d’une certaine manière je ne suis pas surpris. «

