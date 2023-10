Ollie Watkins sur la cible alors que l’Angleterre bat l’Australie 1-0 en match amical international

En l’absence d’Harry Kane, Ollie Watkins a poursuivi sa belle forme de but vendredi pour mener l’Angleterre à une victoire 1-0 contre l’Australie au stade de Wembley.

Watkins a déjà marqué deux tours du chapeau pour Aston Villa cette saison et a saisi sa chance de faire bonne impression avant le Championnat d’Europe de l’année prochaine alors que l’entraîneur des Trois Lions, Gareth Southgate, a nommé une équipe expérimentale pour le match amical.

Lors de sa première apparition pour son pays en 19 mois, il s’est glissé pour se convertir à bout portant à la 57e minute pour le seul but du match alors que l’Angleterre se préparait pour le match de qualification à l’Euro 2024 de mardi contre l’Italie avec une victoire.

A LIRE AUSSI| Éliminatoires de l’Euro 2024 : le doublé de Cristiano Ronaldo scelle la qualification du Portugal pour l’Euro 2024

« Je savais que je n’allais pas quitter ce terrain sans marquer, c’était dans mon esprit », a déclaré Watkins.

Southgate a montré son appréciation en saluant l’attaquant avec un câlin lorsqu’il a été remplacé plus tard dans le match.

Watkins fait partie des nombreux attaquants qui espèrent faire partie de l’équipe de Southgate pour l’Euro, si l’Angleterre se qualifie pour le tournoi en Allemagne. Aux côtés de Callum Wilson, Eddie Nketiah et Ivan Toney, il est en compétition pour assumer le rôle de doublure de Kane, le capitaine anglais et meilleur buteur de tous les temps.

C’est pourquoi des matchs comme celui-ci, avec Kane parmi une foule d’habitués reposés, prennent une signification supplémentaire pour les joueurs qui doivent faire valoir leur point de vue sur Southgate.

« Cela a mis du temps à venir. J’attends depuis longtemps le prochain appel. J’avais hâte d’y être et je n’allais pas laisser passer cette opportunité », a déclaré Watkins. « Il y a tellement de bons attaquants qui marquent des buts et il s’agit de saisir votre opportunité lorsque vous êtes sur le terrain. »

Watkins avait marqué lors de ses débuts en Angleterre contre Saint-Marin en 2021, puis à nouveau lors de sa première titularisation pour son pays contre la Côte d’Ivoire l’année suivante.

Il n’avait plus joué pour l’Angleterre depuis, mais sa forme impressionnante en club lui a valu une deuxième titularisation et il était de nouveau sur la feuille de match pour son troisième but international.

Watkins a capitalisé lorsque le ballon diagonal de Trent Alexander-Arnold dans la surface a trouvé Jack Grealish, qui a envoyé un centre bas au deuxième poteau. Watkins s’est glissé pour le rencontrer, sortir de l’impasse et finalement assurer la victoire.

L’attaquant de 27 ans a désormais marqué huit buts en club et en sélection en 14 matches cette saison. Sa convocation en Angleterre est intervenue après des tours du chapeau de Villa contre Hibernian en Europa Conference League et Brighton en Premier League.

A LIRE AUSSI| Éliminatoires de l’Euro 2024 : le doublé de Cristiano Ronaldo scelle la qualification du Portugal pour l’Euro 2024

« Il y a eu plusieurs fois avant d’être rappelé et je ne pensais pas que je le méritais, mais maintenant j’ai confiance en moi grâce à ma bonne forme », a-t-il déclaré. «Je n’étais pas nerveux et j’ai juste essayé de jouer devant tous ces fans. J’ai marqué, c’était une bonne soirée.

Watkins faisait partie d’une équipe d’Angleterre très modifiée contre l’Australie qui comprenait les débuts senior du défenseur de Chelsea Levi Colwill. Sam Johnstone, Lewis Dunk, Fikayo Tomori et Jarrod Bowen ont également été nommés dans l’alignement alors que Southgate mettait plusieurs de ses habitués au banc.

Watkins aurait peut-être ajouté un autre but alors qu’il était à quelques fractions d’ouvrir le score en première mi-temps après avoir contourné le gardien australien Mathew Ryan et touché le poteau.

L’Australie a ensuite failli prendre l’avance à la mi-temps, mais Dunk a dégagé le tir de Ryan Strain hors de la ligne.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – Presse associée)