Ollie Watkins prêt pour les pourparlers avec Aston Villa au milieu du lien avec Arsenal après un super triplé contre Brighton

Aston Villa va ouvrir des négociations contractuelles avec l’attaquant Ollie Watkins après que l’attaquant ait réussi un brillant triplé lors de la victoire 6-1 contre Brighton en Premier League samedi.

Watkins a marqué après 14 minutes à Villa Park pour donner l’avantage à l’équipe d’Unai Emery contre les Seagulls et a porté le score à 2-0 peu de temps après.

Villa menait 3-0 en 26 minutes après un but contre son camp de Pervis Estupinan et après qu’Ansu Fati ait marqué un but pour les visiteurs au début de la seconde période, Watkins a complété son triplé avec un effort dévié pour porter le score à 4-1. 65 minutes jouées.

L’international anglais a ensuite inscrit Jacob Ramsey pour le cinquième but de Villa à cinq minutes de la fin et Douglas Luiz a conclu un après-midi mémorable pour l’équipe locale pour porter le score à 6-1 dans le temps additionnel.

Avant le match, Emery a parlé de ses projets pour Watkins et de ses espoirs que le joueur de 27 ans mette la plume sur un nouvel accord à long terme.

« Nous sommes en pourparlers », a-t-il déclaré. « Vraiment, j’espère qu’il va signer pour longtemps avec nous. Je suis très heureux et je pense que son engagement avec nous est vraiment élevé chaque jour, son comportement.

« Il est un exemple pour les autres joueurs et ses performances sont toujours d’un bon niveau pour nous. Parfois il marque plus de buts, parfois moins, mais il fait toujours son travail. »

Watkins a admis dans le passé qu’il était fan d’Arsenal et a déclaré en 2020 qu’il espérait jouer pour les Gunners à un moment donné de sa carrière.

« C’est mon rêve, jouer un jour pour Arsenal », a déclaré l’ancien attaquant de Brentford. « Mais, tu sais, c’est loin d’être le cas. »

Et il a ajouté : « Je suis un fan d’Arsenal donc Thierry Henry était mon idole. Il est incroyable à regarder. C’était vraiment l’idole qui grandissait. »

Watkins a été lié à Arsenal alors que le manager Mikel Arteta cherche à recruter un nouvel attaquant en janvier, mais Ivan Toney de Brentford est considéré comme la principale cible des Gunners.

