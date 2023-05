Ollie Robinson: un quilleur anglais prêt à être scanné pour une «cheville endolorie» lors de la dernière alerte aux blessures des Ashes | Nouvelles du cricket

L’Angleterre fait face à une autre peur des blessures devant les Ashes avec le quilleur rapide Ollie Robinson qui devrait subir un scanner sur une « cheville douloureuse » après avoir été retiré du terrain alors qu’il jouait pour Sussex samedi.

Robinson n’a pas ouvert l’attaque lors de la séance du matin le troisième jour du match de championnat du comté de Sussex contre Glamorgan à Hove, mais, après 30 minutes de jeu, a lancé un sort de huit sur.

Cependant, le joueur de 29 ans ne reviendrait sur le terrain qu’après le déjeuner, l’entraîneur-chef des Sussex, Paul Farbrace, expliquant son absence à la clôture.

« Il a mal à la cheville et il sera scanné lundi pour voir à quel point il va mal », a déclaré Farbrace.

« Nous savions que c’était douloureux hier, c’est pourquoi nous avons eu un sort de lui ce matin.

« Il a vraiment fait de son mieux, c’était une longue période, il s’est retrouvé coincé. Il savait que ce serait un et un seul, puis une fois qu’il était parti, c’était tout pour la journée.

« C’était vraiment de la précaution, ça ne servait à rien d’empirer les choses. »

Robinson avait été nommé dans l’équipe anglaise de 15 joueurs pour affronter l’Irlande à Lord’s le 1er juin pour leur premier test à domicile de l’été, avec James Anderson également inclus malgré une légère entorse à l’aine.

Pendant ce temps, son compatriote rapide du Sussex et de l’Angleterre, Jofra Archer, a été exclu pendant tout l’été, tandis que Olly Stone du Nottinghamshire sera absent pendant plusieurs semaines en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



James Anderson dit qu’il est «absolument dégoûté» pour Jofra Archer après avoir été exclu de The Ashes et le reste de l’été après une récidive d’une fracture de fatigue du coude



Robinson a été en pleine forme, remportant les meilleurs chiffres de match en carrière de 14 pour 117 contre le Worcestershire plus tôt ce mois-ci.

Il a maintenu cette forme jeudi alors qu’il était le meilleur quilleur de Sussex avec des chiffres de quatre pour 29 alors que Glamorgan a été renvoyé pour 123 lors de leurs premières manches.

« Nous savions qu’il avait mal, et il marche plus que tout », a ajouté Farbrace. « Ce n’est pas vraiment la course qui fait mal, c’est la marche.

« C’est une décision conjointe entre notre équipe médicale et l’équipe médicale d’Angleterre. Nous avons de bonnes relations, avec les joueurs anglais que Sussex a eus ici, et le service médical ici est très étroitement lié.

Image:

Robinson a lancé un sort de huit plus samedi





« C’est la bonne chose à faire. Nous devons découvrir du point de vue de chacun, mais évidemment du point de vue d’Ollie, il veut savoir ce qui se passe avec la cheville et pourquoi c’est si douloureux. »

« Je ne le savais pas auparavant, mais je suis sûr que l’équipe médicale anglaise saura s’ils ont déjà traité une cheville douloureuse avec lui.

« Si vous êtes un quilleur rapide, vous allez avoir des soucis et des blessures, et évidemment, de notre point de vue, il s’agit simplement d’être prudent. »

Au milieu de l’inquiétude pour l’Angleterre, il y avait de bonnes nouvelles Ashes pour l’Australie alors que le frappeur clé Marnus Labuschagne, lors de ses dernières manches pour Glamorgan cet été, a frappé 138 sur 244 balles, avec 16 quatre et quatre six.

