Ollie Robinson sur le point de faire ses débuts en Angleterre après son appel pour la série de tests néo-zélandais | Nouvelles de cricket

Ollie Robinson a été nommé dans l’équipe anglaise de 15 joueurs pour la série de deux tests contre la Nouvelle-Zélande

Ollie Robinson a déjà été proche, mais cette fois, c’est différent.

Une « réserve » pour les tournées hivernales de l’Angleterre au Sri Lanka et en Inde, la couturière du Sussex a également été nommée dans trois équipes de test match l’été dernier, mais s’est vu refuser un début.

« J’ai l’impression de faire partie de l’équipe maintenant », a déclaré Robinson. Sky Sports après avoir été nommé dans l’équipe de 15 joueurs pour la série de deux tests contre la Nouvelle-Zélande, à partir du 2 juin.

« Avant, je n’avais pas l’impression que c’était aussi proche. Maintenant, je ne compte plus sur les blessures, ou sur Covid, pour essayer. J’ai de très bonnes chances de jouer au cricket de test. »

Et Robinson mérite certainement sa chance. Le joueur de 27 ans a fait une moyenne chez les adolescents avec le ballon au cours des quatre dernières saisons dans le cricket du comté.

De 2018 à 2020, Robinson a réclamé 159 guichets pour une moyenne de 17,59. Cet été, remarquablement, il a amélioré ce chiffre encore plus loin, avec ses 29 guichets à 14,72 un pop – un total qui comprenait un remarquable parcours de 9-78 dans une manche en battant Glamorgan à Cardiff.

Robinson n’a aucun doute quant à l’origine de sa forme de début de saison. « L’hiver m’a aidé. Chaque fois que vous êtes avec l’Angleterre pendant une longue période, vous vous améliorez.

« Le swing inversé m’a définitivement aidé à obtenir mon neuf pour Glamorgan, ce que j’ai appris de Jimmy [Anderson] et [Stuart] Broady en Inde.

«De plus, je joue plus longtemps, des périodes plus difficiles qu’avant. Mon rythme est le même et ma forme physique est un peu meilleure.

« Ce sont des choses comme ça qui ont amélioré mon jeu de cinq ou 10 pour cent par rapport à avant. »

Ce n’est pas la première fois que Robinson profite de la possibilité de choisir les cerveaux du meilleur preneur de guichet anglais de tous les temps en test cricket, Robinson se connectant pour la première fois avec Anderson dans le cadre d’un camp de bowling spécialisé en Afrique du Sud organisé par la BCE. fin 2019.

Et cette relation s’est épanouie depuis. « Je parle à Broady et Jimmy presque tous les jours », a déclaré Robinson.

« J’ai rencontré Broady l’été dernier et je m’entends très bien avec lui aussi. C’est bien d’avoir cette relation avec eux où nous pouvons évidemment parler de cricket, mais nous pouvons aussi être amis.

« Ce sera une journée assez spéciale si je parviens à prendre le terrain avec ces deux gars – après tout ce qu’ils ont accompli.

« Pour tout joueur de cricket international en herbe, ils ont vraiment été à l’avant-garde de notre carrière – des joueurs que nous souhaitons tous imiter. »

Cependant, un visage familier avec lequel Robinson ne partagera pas le terrain est son coéquipier du comté, Jofra Archer. Le redoutable lanceur rapide est exclu de la série néo-zélandaise en raison d’une blessure de longue date au coude droit.

Robinson était triste d’être témoin des luttes d’Archer alors qu’il tentait de prouver sa forme physique lors de l’affrontement de Sussex avec le Kent la semaine dernière, seulement pour que son coude se réveille.

« Il est toujours difficile de voir quelqu’un lutter comme ça », a déclaré Robinson. «J’ai vraiment ressenti pour lui – je pouvais voir qu’il n’avait pas raison et dans un certain inconfort.

« C’est dur pour lui. Mais connaissant Jofra et le genre de personne qu’il est, je suis convaincu qu’il reviendra plus en forme, plus fort et meilleur qu’avant.

« Espérons que l’opération se passe bien et que nous le reverrons bientôt aux couleurs de l’Angleterre. »

Avec Broad et Anderson, rejoindre Robinson dans l’équipe de 15 joueurs pour affronter la Nouvelle-Zélande sont, par chance, les trois autres quilleurs qui étaient avec lui dans le cadre de ce camp en Afrique du Sud il y a 18 mois – Craig Overton, Olly Stone et Mark Wood.

L’entraîneur-chef de l’Angleterre Chris Silverwood a déclaré cette semaine que « les deux [Robinson and Overton] », les meilleurs quilleurs de l’été jusqu’à présent, et tous deux des batteurs de rang inférieur capables, » sont en compétition, de façon réaliste « pour une place – dans une tentative d’équilibrer l’équipe en l’absence des allrounders Ben Stokes, Sam Curran et Chris Woakes.

« Quand j’avais 17, 18 ans, j’étais plus batteur; c’est quelque chose sur lequel au cours des 18 derniers mois, deux ans, j’ai travaillé dur à nouveau. J’en suis assez confiant et j’espère que les entraîneurs anglais l’ont vu. et je sens que je peux faire un travail. « Ollie Robinson sur son bâton

Robinson n’est pas déconcerté et se félicite de la force en profondeur du contingent de vifs de l’Angleterre. « Vous avez un peu de tout là-dedans, n’est-ce pas? » il a dit de l’équipe.

« De toute évidence, il y a le rythme de Stoney et Woody, puis il y a aussi la précision de moi-même, Overton, Broady et Jimmy. Nous pouvons tous aussi balancer le ballon.

« Craig et moi-même avons joué au cricket des Lions ensemble, et nous avons bien rebondi l’un sur l’autre quand nous étions en Australie.

«En passant trois semaines ensemble pour la série néo-zélandaise, nous espérons pouvoir rebondir un peu plus et nous pousser les uns les autres.

« De toute évidence, il y a toujours un peu de compétition amicale, mais nous devrons juste voir comment nous allons. »

C’est le succès de Robinson pour les Lions en Australie qui a vraiment ouvert la voie à la reconnaissance de l’Angleterre qui a suivi. En février de l’année dernière, il a remporté sept guichets (et Overton six) dans un martèlement à neuf guichets de l’Australie A dans un test non officiel unique.

Dan Lawrence, qui a frappé une belle centaine dans le même match, a depuis été récompensé par un début d’essai; James Bracey, qui a marqué 65 ans, pourrait bien se joindre à Robinson pour faire le sien contre la Nouvelle-Zélande; Dom Sibley, Zak Crawley, Dom Bess et Overton, qui ont tous joué, sont également très au cœur de la planification à long terme et de l’avenir immédiat de l’Angleterre – avec un retour en Australie à l’horizon.

Robinson se décrit comme « quelqu’un qui n’aime pas regarder trop loin », mais admet qu’il aurait menti s’il disait qu’il n’avait pas pensé à la perspective de jouer un rôle dans les Cendres 2021/22.

« Je rêve évidemment de participer à ce vol vers l’Australie », a-t-il déclaré. « Comme tous les autres gars.

«Mais pour moi, pour le moment, il s’agit simplement d’essayer de tenter ma chance quand cela se présente et de m’assurer que je suis prêt à 100%.

« C’est juste un cas de montrer l’Angleterre et les cuillères [Silverwood], à quel point je peux être cohérent et bon. Que ce soit dans les filets, à l’entraînement ou dans les jeux.

« Je suis désespéré de faire mes débuts et de montrer ce que je peux faire. Si je m’occupe de ce côté-là cet été, j’espère que le fait d’être dans l’avion pour l’Australie prendra soin de lui-même. »

Robinson est si près de réaliser ses rêves d’Angleterre Test. Et il le sait.

