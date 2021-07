Ollie Robinson rappelé dans l’équipe d’Angleterre pour l’ouverture des tests en Inde, mais Jofra Archer est blessé | Nouvelles de cricket

Ollie Robinson a mis en sac des chiffres de match de 7-101 lors de ses débuts dans le test contre la Nouvelle-Zélande en juin chez Lord’s alors que des tweets offensifs historiques étaient révélés

Seamer Ollie Robinson a été rappelé dans l’équipe de test d’Angleterre pour les deux premiers matchs de la série de cinq matchs contre l’Inde, mais Jofra Archer et Chris Woakes sont absents pour cause de blessure.

Robinson a écopé d’une amende et d’une suspension de huit matches, dont cinq avec sursis pendant deux ans, pour « un certain nombre de tweets offensants » qu’il a envoyés entre 2012 et 2014, mais il a été autorisé plus tôt ce mois-ci à reprendre ses fonctions internationales.

Le joueur de 27 ans est rejoint dans l’équipe de 17 joueurs par Ben Stokes, qui a raté la série de deux matches contre la Nouvelle-Zélande en juin après s’être fracturé un doigt en Premier League indienne.

Le polyvalent est revenu au cricket international plus tôt que prévu pour capitaine l’Angleterre à une victoire de 3-0 dans la série Royal London contre le Pakistan plus tôt ce mois-ci après que le capitaine Eoin Morgan et l’ensemble de son équipe ont été contraints de s’isoler après un coronavirus épidémie dans la première escouade XI.

Jos Buttler, Jonny Bairstow et Sam Curran reviennent également dans l’équipe de test mais Archer (coude droit) et Woakes (talon contusionné) sont tous deux indisponibles.

Archer continue de progresser après une opération au coude mais n’est pas prêt à ce stade pour revenir au test de cricket. Woakes a subi une contusion au talon la semaine dernière et suit un programme de rééducation visant à lui permettre d’être en forme et disponible plus tard dans la série.

L’entraîneur-chef Chris Silverwood a déclaré: « Une série de tests à domicile contre l’Inde est l’une des séries de ballons rouges les plus attendues et cela promet d’être cinq tests exceptionnels.

« L’Inde est une équipe de qualité qui a montré sa capacité à obtenir des résultats à l’extérieur. Nous nous attendons à une série très compétitive et avons sélectionné notre équipe la plus forte possible.

« Les retours des polyvalents Ben Stokes et Sam Curran apportent un équilibre qui nous permet de revenir à une structure qui a fait ses preuves en Test cricket.

« Le leadership de Ben dans les Royal London Series, lorsqu’il jouait alors que son doigt n’était pas encore à 100%, caractérisait son caractère et son engagement qui font avancer les joueurs autour de lui. Avec le retour de Jos et Jonny dans l’équipe, nous avons ajouté plus d’expérience et de qualité qui sera nécessaire contre la deuxième équipe mondiale.

« Nous avons sélectionné Ollie Robinson après ses débuts dans le test de sept guichets contre la Nouvelle-Zélande. Ollie a prouvé dans ce test qu’il a la capacité de reproduire sa forme exceptionnelle dans le championnat du comté au niveau international et nous continuerons à travailler avec lui pour développer son carrière en Angleterre. »

L’équipe se présentera à Loughborough le mercredi 28 juillet avant le premier test d’assurance LV= qui débutera à Trent Bridge le mercredi 4 août.

Les joueurs sélectionnés dans l’équipe seront disponibles pour jouer dans The Hundred pour les deux premiers matchs de chaque équipe avant de rejoindre l’équipe de test.

Équipe d’essai masculine d’Angleterre : Joe Root (capitaine), James Anderson, Jonny Bairstow, Dom Bess, Stuart Broad, Rory Burns, Jos Buttler, Zak Crawley, Sam Curran, Haseeb Hameed, Dan Lawrence, Jack Leach, Ollie Pope, Ollie Robinson, Dom Sibley, Ben Stokes , Mark Wood

LV = Insurance Test Series – en direct sur Sky Sports Cricket

1er essai : Angleterre vs Inde, 4-8 août, Trent Bridge

2ème essai : Angleterre vs Inde, 12-16 août, Lord’s

3ème essai : Angleterre vs Inde, 25-29 août, Emerald Headingley

4ème essai : Angleterre vs Inde, 2-6 septembre, Kia Oval

5ème essai : Angleterre vs Inde, 10-14 septembre, Emirates Old Trafford