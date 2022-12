Ollie Robinson parle de ses difficultés avec la forme et la forme physique | “Je pensais que je ne jouerais plus jamais au cricket” | Nouvelles du cricket

Ollie Robinson pensait qu’il ne pourrait plus jouer au cricket après avoir lutté contre des blessures et des problèmes de forme physique plus tôt cette année.

Le couturier a été un élément clé de la tournée de l’Angleterre au Pakistan, remportant huit guichets lors des deux premiers tests, dont le 10e guichet à Multan, pour aider les visiteurs à remporter une victoire en série avec un test à jouer.

Mais au début de l’année, il semblait peu probable que Robinson joue pour l’Angleterre après s’être blessé lors du cinquième test des cendres de janvier à Hobart et avoir été critiqué par l’ancien entraîneur de bowling Jon Lewis pour mauvaise condition physique et manque de professionnalisme.

Le joueur de 29 ans est revenu sur le côté pour la série sud-africaine en août et a déclaré que les critiques publiques auxquelles il avait été confronté l’avaient aidé.

S’adressant à Nasser Hussain avant le troisième test à Karachi, il a déclaré: “Je ne pense pas avoir jamais eu besoin d’un coup de pied dans le dos, je savais ce que je devais faire. Le cricket de comté est très différent de l’international criquet.

“Il m’a fallu peut-être du temps pour me rendre là où je devais être pour le cricket international et de l’autre côté, moi et Jon Lewis avions une relation très honnête.

“Je savais que ce qu’il avait dit était vrai avant qu’il ne sorte en public et ne le dise. C’était dur à l’époque, mais en réalité, cela m’a aidé à me mettre là où je suis maintenant.”

Ollie Robinson a remporté le dernier guichet à Multan alors que l’Angleterre remportait sa première victoire en série de tests au Pakistan depuis 2000



Le début de 2022 a été criblé de problèmes de blessures pour Robinson, mais il pense qu’il sait prospérer dans la configuration actuelle de l’Angleterre.

“C’était difficile, il y avait des jours où je pensais que je n’allais plus jouer au cricket. Je me remettais en pleine forme et je jouais un match et mon dos avait à nouveau des spasmes”, a-t-il déclaré.

“Je me suis entraîné très dur pendant cette période et j’étais juste malheureux de ne pas pouvoir revenir sur le parc. Il a fallu beaucoup de scanners et quelques injections pour me remettre au bon endroit.

“Avec l’aide du personnel médical anglais, Jimmy (James Anderson), Stokesy (Ben Stokes), Baz (Brendon McCullum), je me suis vraiment bien placé et je m’épanouis maintenant dans cet environnement.”

Ollie Robinson a laissé Babar Azam sous le choc après avoir mal évalué un congé lors de la troisième journée du deuxième match test de l’Angleterre contre le Pakistan



Anderson est ‘génie’ | Le soutien de Stokes a été “génial”

Robinson a assumé plus de responsabilités pour l’Angleterre au Pakistan et a déclaré qu’il était “agréable” d’assumer un rôle plus important dans l’unité de bowling.

“Moi et Jimmy n’avons pas beaucoup ouvert le bowling, mais l’avoir à l’autre bout est un grand stimulant pour moi. C’était bien d’avoir la responsabilité et de tenir tête aussi”, a-t-il déclaré.

Les temps forts de la quatrième journée du deuxième test entre le Pakistan et l’Angleterre à Multan



“Le mec est un génie, il n’y a pas beaucoup de mots qui peuvent décrire à quel point il est bon. J’ai juste la chance de jouer avec lui et d’apprendre de lui.

“C’est quelqu’un qui le fait depuis 20 ans, et je l’admire depuis que je suis dans cet environnement. Il m’a vraiment aidé au cours des 12 derniers mois à me mettre dans cet endroit.”

Avant de retourner du côté des tests, Robinson a déclaré qu’il parlait régulièrement à Stokes de son rôle dans l’équipe.

“Avant que l’équipe néo-zélandaise ne soit annoncée, nous avons eu une conversation honnête. Je savais dans ma tête que je n’étais pas prêt. Stokesy m’a dit ce que je devais faire”, a-t-il ajouté.

“C’est juste une question de jouer quelques matchs de cricket et de montrer que je pouvais jouer à nouveau au test de cricket. Nous avons parlé toutes les quelques semaines et la confiance qu’il m’a donnée est excellente. Avoir son soutien est plus que ce que je peux demander.”

Samedi 17 décembre 4h30





La série pakistanaise a été une “révélation”

Alors que les quilleurs rapides d’Angleterre ont été efficaces dans la série, ils ont dû travailler sur des terrains plats tout au long, et Robinson pense que l’expérience l’aidera à s’améliorer.

Normalement si dangereux en raison de sa taille et de son rebond, Robinson a dû adapter son jeu pour prendre des guichets au Pakistan.

Nasser Hussain a salué l’impact que Ben Stokes et Brendon McCullum ont eu sur l’équipe de test d’Angleterre et a déclaré qu’une victoire 3-0 en série au Pakistan serait le cadeau de Noël parfait pour les supporters.



Il a déclaré: “Cela a été une révélation. J’ai dû jouer plus fort que jamais auparavant pour obtenir quoi que ce soit de ces guichets.

“Cela a été éprouvant pour le corps et pour l’esprit aussi. Jimmy et moi avons parlé avant la série et avons dit que si nous pouvions obtenir un mouvement latéral avec le ballon, nous savons que nous sommes dans le jeu. Nous sommes si précis, donc toute erreur avec le frappeur, et nous pouvons obtenir un guichet.

“J’ai dû adapter mon jeu, utiliser davantage le pli et étudier les images des frappeurs et définir des terrains légèrement différents de ceux de l’Angleterre. Cela a été un excellent apprentissage pour moi et je pense que cela va m’aider dans ma carrière.”

