Ollie Robinson en ligne pour être l’un des «nouveaux visages» de l’Angleterre pour la série de tests contre la Nouvelle-Zélande | Nouvelles de cricket

Ollie Robinson a superbement joué pour le Sussex dans le cricket de première classe pendant un certain nombre de saisons

Ben Stokes et Jofra Archer sont blessés. Jos Buttler, Moeen Ali, Sam Curran et Chris Woakes devraient se reposer après leurs relais IPL.

L’équipe de test d’Angleterre face à la Nouvelle-Zélande – qui doit être annoncée mardi – sera un peu différente.

Ici, nous évaluons ceux qui sont en lice comme les «nouveaux visages» dont Ashley Giles a parlé la semaine dernière, avec quelques débuts de Test contre les Kiwis et d’autres retours de Test…

CRAIG OVERTON (SOMERSET)

Un nouveau vieux visage, si vous voulez. Seam Bowler Overton a disputé quatre tests pour l’Angleterre, dont trois à l’hiver 2017-18, au cours desquels il a fait de l’Australien Steve Smith son premier guichet d’essai à Adélaïde, puis a marqué plus de la moitié des points de l’Angleterre – 33 pour être précis – du Non 9 place quand ils ont été roulés pour 58 par la Nouvelle-Zélande dans un match de balle rose à Auckland.

Les chiffres du bowling d’Overton au cours des dernières années ont été excellents. Le paceman a capturé 30 guichets en six matchs à une moyenne de 13,43 lors du trophée Bob Willis de l’année dernière alors que Somerset atteignait la finale, alors qu’il en a récolté 32 en cinq matchs dans le championnat du comté de cette saison avec 13,96.

Overton a également marqué deux demi-siècles, ce qui pourrait faire de lui une proposition encore plus attrayante pour l’Angleterre s’ils s’inquiètent de leur bâton de rang inférieur avec Curran et Woakes qui devrait rester en dehors de la série.

OLLIE ROBINSON (SUSSEX)

Robinson est entré dans la saison 2021 après avoir amassé 159 guichets en 30 matchs à une moyenne de 17,59 au cours des trois dernières campagnes – et il a continué à exceller ce trimestre, récoltant 29 scalps en cinq matches à 14,72, y compris un parcours de 13-128 contre Northamptonshire

Précis, habile et assez rapide, Robinson a été soutenu par Sky Sports ‘ David Lloyd fera ses débuts en test cet été, alors que l’homme lui-même l’a dit Sky Sports L’année dernière, peu de temps avant son entrée dans la bulle élargie de l’Angleterre, il sent qu’il peut succéder à James Anderson lorsque le principal preneur de guichet de tous les temps de l’équipe l’appelle finalement.

Il y a de fortes chances que Robinson joue aux côtés de son idole Anderson au cours des prochains mois, avec sa capacité à marquer des courses d’ordre inférieur – comme Overton, il a réussi deux demi-siècles ce terme – une autre tique.

JAMES BRACEY (GLOUCESTERSHIRE)

Si un batteur doit faire son test d’Angleterre cet été, le candidat le plus probable est Bracey, qui semble rivaliser avec Rory Burns, Zak Crawley et – s’il est bon – Dom Sibley pour une place dans le top trois anglais. Si Bracey fait la coupe, il deviendrait le premier batteur de première ligne du Gloucestershire à jouer au cricket de test pour l’Angleterre depuis 1988.

Le gaucher, le n ° 3 du Gloucestershire, a passé cinquante à cinq de ses 10 coups cette saison – il a continué à faire 118 contre Somerset au deuxième tour, alors qu’il a également décroché un 75 chic contre Middlesex en direct. Sky Sports.

Le portillon est l’autre travail de Bracey – il marie ces tâches avec du bâton en haut de la commande de son comté – et il en est de même d’une option derrière les bâtons, bien que Ben Foakes semble prêt à prendre les gants en l’absence de Buttler.

MATT PARKINSON (LANCASHIRE)

Ce fut un hiver éprouvant pour le lanceur de jambes du Lancashire. Il était le seul homme à être avec la partie de tournée en Angleterre pendant tous les voyages au Sri Lanka et en Inde – mais il n’a pas fait une seule apparition, sauf dans un jeu d’échauffement interne.

Le début de l’été anglais a été beaucoup plus agréable pour le joueur de 24 ans avec 19 guichets en quatre matchs à une moyenne inférieure à 20. Parkinson a remporté sept guichets lors de la victoire en manches sur Kent à Canterbury, mais c’était la livraison. qui a représenté Adam Rossington du Northamptonshire à Emirates Old Trafford qui a attiré le plus d’attention.

Parkinson lança une balle à l’extérieur de la jambe et la retourna brusquement pour couper le moignon de Rossington, évoquant des souvenirs du «Bal du siècle» de Shane Warne à Mike Gatting sur le même terrain en 1993. Alors, quel était le plan de Parkinson? « Pousse-le, je vais essayer de le déchirer, » dit-il!

Jack Leach s’oppose peut-être à la manière de Parkinson d’ajouter une première casquette de test à ses quatre apparitions en balle blanche pour l’Angleterre, mais le leggie du Lancashire semble au moins un cri décent pour une place dans l’équipe.

HASEEB HAMEED (NOTTINGHAMSHIRE)

Hameed, un ancien coéquipier de Parkinson à Old Trafford, a montré des signes de reprise de carrière depuis son arrivée à Trent Bridge. Le batteur d’ouverture, maintenant âgé de 24 ans, a impressionné l’Angleterre en Inde en 2016 alors qu’il était encore adolescent, marquant deux cinquantaines en trois tests, dont un avec un doigt cassé, mais a ensuite subi une baisse de forme alarmante et a été libéré par Lancashire en 2019.

Trois cinquante pour Notts lors du trophée Bob Willis de l’année dernière laissaient entendre un retour en forme soutenu et au début de cette campagne, le droitier a frôlé les trois cents en quatre manches, faisant 94 contre Derbyshire dans le match après avoir marqué des tonnes jumelles. contre Worcestershire.

Il est probablement trop tôt pour Hameed, qui a une moyenne de 56 ans pour la saison, pour revenir du côté anglais pour le moment, mais il revient sur le radar. Sky Sports ‘ Michael Atherton a déclaré: « J’ai toujours pensé que si vous jouez aussi bien qu’il l’a fait lors de cette tournée en Inde il y a quelques années à 19 ans, c’est en vous et cela reviendra éventuellement au bon moment et au bon moment. bonnes circonstances. Croisons les doigts, il revient. «

TOUT EXTÉRIEUR?

S’en tenir à l’ouverture des batteurs et du Yorkshire Adam Lyth et Worcestershire’s Jake Libby peut justifier au moins une mention passagère. Lyth – qui a disputé sept tests pour l’Angleterre en 2015, avec un siècle contre la Nouvelle-Zélande sur son propre terrain de Headingley – a pillé 538 courses.

Libby, quant à lui, a continué d’être le deuxième meilleur buteur du Trophée Bob Willis en 2020 – derrière seulement Sir Alastair Cook – en amassant 545 courses ce trimestre, au cours desquelles il a joué la deuxième plus longue manche de l’histoire de la County Championship, ayant battu pendant 11 heures et 21 minutes tout en faisant un 180 invaincu contre l’Essex.

En ce qui concerne les polyvalents, le meilleur en termes de statistiques est celui du Gloucestershire. Ryan Higgins, qui a capturé 28 guichets en cinq matchs à une moyenne de 18,03 et a contribué avec 229 points à une moyenne de plus de 30 mais, parlant à Cricinfo Récemment, le joueur de 26 ans a déclaré qu’il sentait que son manque de rythme – il joue à environ 77 mph – signifie qu’il « devra probablement faire un peu plus ».

