Ollie Robinson « embarrassé » par les tweets racistes et sexistes qu’il a envoyés en 2012 alors qu’il fait ses débuts au test d’Angleterre | Nouvelles de cricket

Le couturier anglais Ollie Robinson s’est excusé pour les tweets racistes et sexistes qu’il a publiés il y a plus de huit ans et qui sont apparus le jour de ses débuts dans le test

Ollie Robinson s’est excusé « sans réserve » pour un certain nombre de messages racistes et sexistes qu’il a publiés sur Twitter en 2012, ajoutant qu’il était « gêné » par les publications sur les réseaux sociaux qui ont refait surface le jour où il a fait ses débuts au test d’Angleterre.

Après avoir pris 2-50 sur ses 16 overs le premier jour du premier test contre la Nouvelle-Zélande à Lord’s, Robinson a fait la déclaration suivante en parlant à Sports aériens après le jeu :

« Le plus grand jour de ma carrière jusqu’à présent, je suis gêné par les tweets racistes et sexistes que j’ai publiés il y a plus de huit ans, qui sont aujourd’hui devenus publics », a déclaré Robinson. « Je veux qu’il soit clair que je ne suis pas raciste et que je ne suis pas sexiste.

« Je regrette profondément mes actions et j’ai honte de faire de telles remarques.

« J’étais irréfléchi et irresponsable, et quel que soit mon état d’esprit à l’époque, mes actions étaient inexcusables. Depuis cette période, j’ai mûri en tant que personne et regrette pleinement les tweets.

« Aujourd’hui devrait être consacré à mes efforts sur le terrain et à la fierté de faire mes débuts au Test pour l’Angleterre, mais mon comportement irréfléchi dans le passé a terni cela.

L’expert de Sky Sports, Nasser Hussain, dit que Robinson a appris « la leçon la plus dure et la plus importante »

« Au cours des dernières années, j’ai travaillé dur pour changer de vie. J’ai considérablement mûri en tant qu’adulte. Le travail et l’éducation que j’ai personnellement acquis de la PCA, de mon comté de Sussex et de l’équipe de cricket d’Angleterre m’ont aidé à venir aux termes et acquérir une compréhension approfondie d’être un joueur de cricket professionnel responsable.

« Je voudrais m’excuser sans réserve auprès de tous ceux que j’ai offensés, de mes coéquipiers et du jeu dans son ensemble au cours de ce qui a été une journée d’action et de sensibilisation pour lutter contre la discrimination dans notre sport.

« Je ne veux pas que quelque chose qui s’est passé il y a huit ans diminue les efforts de mes coéquipiers et de la BCE alors qu’ils continuent à construire des actions significatives avec leurs initiatives et efforts complets, que j’approuve et soutiens pleinement.

« Je continuerai à m’instruire, à chercher des conseils et à travailler avec le réseau de soutien qui est à ma disposition pour en savoir plus sur comment m’améliorer dans ce domaine. Je suis désolé, et j’ai certainement appris ma leçon aujourd’hui. »

Les tweets offensants de Robinson ont été envoyés lorsque le lanceur de couture avait 18 ans, mais ils ont été révélés alors qu’il faisait ses débuts au test d’Angleterre – un jour où les joueurs anglais et néo-zélandais ont participé à un « moment d’unité » avant le début de jeu pour montrer leur détermination collective à lutter contre toute forme de discrimination dans le cricket.

Les joueurs et les officiels du match se tenaient en silence sur le champ extérieur, face au pavillon, avec l’équipe anglaise portant des T-shirts incorporant des messages anti-discrimination sur le devant et le dos.

Tom Harrison, directeur général de la BCE, a également publié une déclaration à ce sujet, déclarant : « Je n’ai pas les mots pour exprimer à quel point je suis déçu qu’un joueur anglais ait choisi d’écrire des tweets de cette nature, aussi longtemps que cela puisse être. a été.

« Toute personne lisant ces mots, en particulier une femme ou une personne de couleur, enlèverait une image de cricket et de joueurs de cricket qui est totalement inacceptable. Nous sommes meilleurs que cela.

« Nous avons une position de tolérance zéro à l’égard de toute forme de discrimination et des règles sont en place pour gérer les comportements de cette nature. Nous ouvrirons une enquête complète dans le cadre de notre processus disciplinaire.

« Notre équipe masculine d’Angleterre, aux côtés d’autres membres de la BCE et de nos partenaires à travers le jeu, a travaillé ensemble aujourd’hui pour créer un moment d’unité.

« Utiliser les projecteurs d’aujourd’hui pour réaffirmer notre engagement à faire avancer un programme de lutte contre la discrimination. Notre engagement envers cet effort reste inébranlable, et l’émergence de ces commentaires du passé d’Ollie réitère la nécessité d’une éducation et d’un engagement continus sur cette question. »

HUSSAIN : ROBINSON A APPRIS UNE GRANDE LEÇON

Cricket des sports célestes L’expert Nasser Hussain, qui faisait récemment partie d’une campagne conjointe entre Sky Sports et BBC Sport intitulée » La haine ne gagnera pas « , a déclaré qu’il espérait que les erreurs de Robinson serviraient d’avertissement brutal aux autres.

« C’est juste une leçon vraiment, que si vous êtes dans et autour de l’équipe, traitez tout d’abord tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux comme si vous faisiez une conférence de presse.

« Si vous allez porter des t-shirts sur la haine en ligne, les abus en ligne, le sexisme et le racisme, vous ne pouvez pas faire ça ; ce n’est tout simplement pas suffisant, ce n’est tout simplement pas le cas.

« Mais je pense aussi que nous sommes probablement un peu une société cruelle si nous ne réalisons pas qu’un jeune de 18 ans fait des erreurs et qu’il a fait des erreurs et qu’il a fait horriblement mal et qu’il a pris les devants.

« Cela n’arrange en rien les choses ; j’ai lu les tweets, j’ai vu les tweets, ils sont horribles, ils ne sont pas corrects et vous ne devriez jamais dire ces choses que vous ayez 18 ou 28 ans.

« C’est une bonne leçon pour quiconque utilise les médias sociaux ; lorsque vous faites ce genre de choses et que vous les diffusez, que ce soit après quelques bières à 4 heures du matin ou n’importe quand, c’est pour de bon. Alors tout d’abord, ne le faites pas. mettez-le là-bas.

« Il n’y a pas de place pour le racisme, il n’y a pas de place pour la haine en ligne, il n’y a pas de place pour être un guerrier du clavier. Ce n’est pas acceptable mais c’était un jeune de 18 ans qui a fait des erreurs et nous avons tous fait des erreurs ; cela a gâché sa plus belle journée en tant que joueur de cricket professionnel. »

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il pensait que les tweets n’avaient pas été révélés auparavant, Hussain a déclaré: « L’essentiel est qu’ils n’auraient pas dû être dits et diffusés là-bas.

« Vous pouvez blâmer la BCE, mais Ollie s’est engagé et a assumé l’entière responsabilité; il ne suffit pas de supprimer des tweets car il existe toujours et vous l’avez toujours dit et une fois que vous l’avez dit, il n’y a pas de traînée le rentrer.

« Donc, si quelque chose de bon peut en sortir, c’est qu’un garçon ou une fille qui regarde cela en pensant » la haine et les abus en ligne ne sont pas assez bons ou acceptables « .

« Il a appris la leçon la plus dure et la plus importante ; je me souviendrai toujours de mes débuts avec émotion – je me souviendrai toujours de ce premier jour mais il se souviendra toujours de ce jour pour quelque chose qu’il a probablement fait dans une brume ivre à l’âge de 18 ans et c’est très triste. »