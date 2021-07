Ollie Pope: le batteur de l’Angleterre et du Surrey exclu jusqu’à la série de tests en Inde après avoir subi une blessure à la cuisse | Nouvelles de cricket

Le batteur de l’Angleterre et du Surrey Ollie Pope a été exclu jusqu’au début de la série Test contre l’Inde en raison d’une blessure

Ollie Pope a été exclu jusqu’à la série Test de l’Angleterre contre l’Inde après avoir subi une blessure au muscle de la cuisse gauche.

Pope s’est blessé au bâton lors du match Vitality Blast de Surrey contre Kent Spitfires le 2 juillet.

« Les équipes de fitness de la BCE et de Surrey travailleront ensemble pour assurer la rééducation de Pope en se concentrant sur sa disponibilité pour revenir pour le premier test contre l’Inde », lit-on dans un communiqué de la BCE.

Pope fait maintenant face à une course contre la montre pour être en forme pour la série de tests de cinq matchs contre l’Inde, qui commence à Trent Bridge le 4 août.

L’Angleterre affronte le Pakistan lors du deuxième match international d’une journée à Lord’s samedi, en direct Sky Sports Cricket.

