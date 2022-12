Ollie Pope florissant pour l’Angleterre sous Ben Stokes et Brendon McCullum | Nouvelles du cricket

Ollie Pope pense qu’il a perdu la peur de sortir après la révolution du cricket test en Angleterre sous la direction du skipper Ben Stokes et de l’entraîneur-chef Brendon McCullum.

Depuis que Stokes a repris le poste de capitaine permanent, Pope a été promu au bâton au n ° 3 cet été et a conservé les gants de gardien de guichet sur un Ben Foakes en forme pour la victoire décisive sur le Pakistan à Multan.

James Anderson, qui fait partie de l’équipe nationale depuis près de deux décennies, a déclaré cet été que, sous la direction actuelle, il était “le plus heureux qu’il ait jamais ressenti” dans une équipe anglaise, et il semble que le sentiment se répercute sur le les plus jeunes membres de l’équipe, comme Pope.

Samedi 17 décembre 4h30





“Je me sens un nouveau joueur à la minute, personnellement, par rapport à ce que j’ai ressenti dans le passé en jouant pour l’Angleterre”, a déclaré Pope, 24 ans, avant le dernier test de la série à Karachi, qui commence samedi et est vivre de Sports du ciel. “Je sens que j’ai été un peu plus régulier, j’ai cessé d’avoir peur de sortir.

“Les deux gars au sommet m’ont aidé à grandir, pas la confiance mais la liberté de m’exprimer et comment je veux jouer. Cela a été formidable pour moi, j’espère que je garderai cette cohérence.”

Pope a coupé une figure composée derrière les souches lors de cette tournée et a pris 10 prises et une souche dans les deux premiers tests de la série au Pakistan.

Après avoir remplacé un Foakes malade lors du premier Test à Rawalpindi, le joueur de Surrey s’est de nouveau vu confier la responsabilité à Multan. Cependant, il a insisté sur le fait qu’il restait concentré sur le fait de marquer régulièrement des points au n ° 3.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ollie Pope réussit une superbe prise derrière le guichet après que Jimmy Anderson ait surpris Zahid Mahmood avec un videur, emmenant le Pakistan à huit guichets.



“J’aimerais toujours attacher le numéro 3, le faire mien”, a déclaré Pope. “Ce sera mon objectif principal.

“De toute évidence, dans des conditions différentes, quelque part comme la Nouvelle-Zélande, nous pourrions opter pour une équipe plus régulière – ce n’est pas à moi de décider, ma principale priorité est de continuer à produire des points au numéro trois.”

Harry Brook s’est immédiatement lancé dans le test de cricket et, après trois matchs, affiche une moyenne de 73,80, marqué à un taux de frappe d’un peu moins d’un ballon.

Le succès du Yorkshireman a mérité les éloges de son capitaine, qui après la conclusion du match Multan Test a comparé le joueur de 23 ans à Virat Kohli pour ses attributs dans le cricket à balles rouges et blanches.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Nasser Hussain a salué l’impact que Ben Stokes et Brendon McCullum ont eu sur l’équipe de test d’Angleterre et a déclaré qu’une victoire 3-0 en série au Pakistan serait le cadeau de Noël parfait pour les supporters.



Brook pense que le style de cricket joué par l’équipe d’Angleterre actuelle a contribué à sa transition en douceur vers le format le plus long.

“Les gars disent juste d’aller là-bas et de faire ce que vous faites pour votre comté, et je pense que j’ai vraiment fait”, a déclaré Brook.

“Je suis allé là-bas et je pense que je m’intègre assez bien dans cette équipe avec la façon dont j’ai joué, je suis généralement un joueur assez agressif qui cherche toujours à marquer et à mettre le quilleur sous pression.

“Donc, cela convient à mon jeu naturel, et il a été assez facile de s’intégrer, et les gars ont été formidables. Donc ça a été très amusant.”