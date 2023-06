Ollie Pope dit que le divertissement est important alors que l’Angleterre se rapproche de la victoire de Lord contre l’Irlande | Nouvelles du cricket

Le double centurion Ollie Pope était ravi de ses manches « spéciales » et a minimisé les inquiétudes concernant l’ordre intermédiaire sous-cuit de l’Angleterre après avoir clôturé sur la victoire contre l’Irlande.

Pope a brisé 22 limites et trois six dans un coup étincelant de 205 sur 208 balles et a partagé un partenariat de 252 points pour le deuxième guichet avec l’ouvreur Ben Duckett, qui a frappé un superbe 182 le deuxième jour à Lord’s.

Son double siècle a été le plus rapide jamais enregistré dans un test match en Angleterre, mais son renvoi après le thé a entraîné une déclaration précoce de Ben Stokes avec l’Angleterre sur 524-4, détenant une avance de 352.

L’Irlande semble destinée à subir une défaite en manche dans ce test unique malgré la fermeture à 97-3, ce qui signifie que Harry Brook, Stokes et Jonny Bairstow entreraient dans le match d’ouverture des Ashes le 16 juin avec un minimum de temps au pli.

Mais Pope a répliqué: « Ce que nous faisons en tant qu’équipe est divertissant, nous voulions donc laisser la foule nous regarder jouer pendant quelques overs, puis nous regarder avec le nouveau ballon.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ollie Pope a marqué le double cent le plus rapide du test en Angleterre, atteignant le cap des 207 balles contre l’Irlande à Lord’s.



« C’est ce qu’une foule entière à Lord’s veut probablement voir aussi, donc c’est en partie pourquoi nous avons fait cela (déclaration). Je suppose que Jonny n’a pas frappé mais il a beaucoup joué au cricket du comté.

« La façon dont le cricket est maintenant, il n’y a pas toujours ce sentiment d’avoir besoin d’un tas de manches avant une série.

« Jonny est dans un très bon endroit, son bâton est dans un très bon endroit et vous voulez juste être aussi frais et confiant que possible. J’espère que tous les garçons se sentent comme ça. »

Pope était plus qu’heureux d’avoir lui-même du temps au milieu avant que la bataille avec l’Australie ne commence à Edgbaston et surtout à Lords, où il n’avait dépassé 50 points qu’une seule fois en sept manches de test précédentes.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ollie Pope marque son quatrième Test cent sur seulement 126 balles alors que l’Angleterre continue de dominer contre l’Irlande.



Réfléchissant au tableau d’honneur, il a admis : « C’est très spécial.

« Lord’s n’est pas un endroit où j’ai bien fait au fil des ans, je pense que j’en ai obtenu environ 70 contre l’Afrique du Sud, mais à part ça, j’ai à peine marqué un point ici.

« Donc, c’est bien de me débarrasser de celui-là, surtout avant un gros été.

« Il est indéniable que l’attaque de l’Australie est plus forte que celle de l’Irlande, mais marquer des points à Lord’s et marquer des points dans les matchs de test est une habitude, une bonne habitude à prendre tôt. »

Après que Pope, qui avait eu du mal pendant la première heure, ait atteint son quatrième Test cent, le débutant anglais Josh Tongue a volé la vedette lors de la session du soir.

Le couturier du Worcestershire a impressionné dans le rôle d’exécuteur le premier jour et a chronométré à 91 mph, mais avait Peter Moor lbw et a rebondi sur Paul Stirling sur son chemin vers 3-27 après un bon sort de huit.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Josh Tongue prend deux guichets dans le même cours lors de ses débuts en test pour l’Angleterre contre l’Irlande!



« Pour lui, plonger dans ce rôle qu’il a joué ce soir… la façon dont il l’a fait était parfaite », a admis Pope.

« Il a été génial cette semaine, il a l’air du rôle et a été génial dans les vestiaires aussi. Je ne pense pas que vous sauriez que c’est ses débuts. »

Pendant ce temps, la nouvelle vie extraordinaire de Duckett dans Test cricket ne montre aucun signe de ralentissement.

Lors de ses premières manches de test à domicile, le frappeur du Nottinghamshire est passé à 150 sur le même nombre de balles pour arracher le record du test le plus rapide 150 au grand australien Don Bradman de Lord’s avant que son plaisir ne se termine sur 182, ce qui est venu à un taux de frappe de 102.84.

Duckett, rappelé cet hiver six ans après sa dernière apparition, a déclaré à BBC Today lors du test : « Ça a été six mois fous et commencer l’été comme ça et faire un siècle chez Lord’s était quelque chose dont je rêvais quand j’étais enfant.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ben Duckett dit que c’était un sentiment «spécial» de marquer son deuxième cent et unième test en Angleterre alors que les hôtes prenaient le contrôle lors de la deuxième journée du test contre l’Irlande.



« Même il y a 12 mois, je pensais que je ne jouerais plus jamais au test de cricket pour l’Angleterre.

« Avec d’autres capitaines, je ne l’aurais probablement pas fait, mais Stokesy et Baz (Brendon McCullum) voulaient que j’ouvre le bâton et que je joue comme j’ai joué tout au long de ma carrière et un grand merci à eux. »

L’Irlande fait face à une bataille difficile pour ne prendre que son septième test dans une quatrième journée et l’entraîneur des frappeurs Gary Wilson ne savait pas si l’ouvreur James McCollum frapperait à nouveau après s’être tordu la cheville et se retirer blessé vendredi soir.

Wilson a déclaré: « Il est allé à l’hôpital pour des scans et nous n’avons pas d’autre mise à jour.

« Je suis allé le voir dans l’ambulance et il avait très envie de continuer, il avait l’impression d’être en bon contact, donc il est très déçu, mais il pourrait être de retour demain. Nous ne savons pas encore. »

