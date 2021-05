Ollie Locke de Made In Chelsea révèle qu’il s’est rendu aux États-Unis pour commencer un traitement de FIV

Le favori de MADE In Chelsea, Ollie Locke, a annoncé qu’il se rendait aux États-Unis dans le but de lancer un traitement de FIV pour une famille.

La star de télé-réalité, qui est dans l’émission depuis le début il y a 10 ans, a tranquillement noué le noeud avec son mari Gareth pendant le verrouillage et maintenant le couple espère élever un enfant ensemble.

Ollie et Gareth espèrent avoir un bébé via une mère porteuse[/caption]

Dans un communiqué publié sur Instagram, Ollie et Gareth ont expliqué qu’ils suivaient l’exemple d’un «autre couple basé à Chelsea» en cherchant une aide médicale aux États-Unis.

Ils ont également ajouté que leur voyage relevait d’exemptions médicales, ce qui leur permettait de se rendre aux États-Unis pour élever un bébé via une mère porteuse.

Ils ont écrit: «Pour nos incroyables adeptes, l’année dernière a été très difficile pour tout le monde et l’effort conjoint de tout le monde a eu un effet énorme sur nous tous, collectivement, à surmonter les restrictions et les difficultés de Covid-19.

«Respectueusement et avec enthousiasme, nous voulions publier et annoncer que nous avons voyagé à travers le monde et soumis à des exemptions médicales pour commencer notre voyage de FIV et de maternité de substitution.

Ollie et Gareth ont tranquillement noué le nœud pendant le verrouillage[/caption]

«Nous savons que vous avez adoré regarder notre voyage jusqu’à présent et nous avons hâte de vous emmener dans l’aventure avec nous à l’autre bout du monde et avec un peu de chance, nous pourrions avoir de très bonnes nouvelles pour vous dans les mois à venir! «

La déclaration s’est terminée: «Nous espérons que nos abonnés nous comprennent et nous soutiennent dans ce voyage et que vous appréciez les circonstances qui nous ont permis de voyager en dehors d’une situation normale.»

Gareth et Ollie ont tous deux parlé sur Made In Chelsea de leurs projets pour un bébé, déclarant qu’ils fourniraient tous les deux du sperme pour inséminer un ovule, sans connaître l’identité du père réel une fois la fécondation terminée.





Le processus est similaire à celui de la star de How I Met Your Mother Neil Patrick Harris et de son mari David Burtka, qui ont maintenant leur fille Harper et leur fils Gideon, tous deux âgés de 10 ans.

Ils sont conscients qu’ils ont chacun techniquement engendré l’un des bébés, mais les appellent « les jumeaux » et ne savent pas lequel est biologiquement le leur.

