Ollie Locke de Made In Chelsea accueille des jumeaux et révèle des noms adorables

MADE In Chelsea Ollie Locke et son mari Gareth sont devenus papas de jumeaux.

La star de l’E4 a révélé que la mère porteuse avait accouché et partagé les premiers clichés de leurs paquets de joie.

« Ils sont enfin là et ils sont parfaits », a écrit Ollie sur Instagram.

Le couple a révélé avoir nommé ses enfants Apollo Magnus Obi et Cosima Emily Bex.

La paire a dit Bonjour! magazine : « Les bébés sont là, c’est ce que nous attendions. C’est ce moment merveilleux où nous savons que nous sommes les pères que nous avons toujours voulu être.

« Le voyage rend le résultat final d’autant plus intéressant et maintenant qu’ils sont là, c’est le meilleur cadeau. »

Ollie a ajouté sur Instagram : « Nous sommes ravis d’annoncer que nos belles jumelles sont enfin là et qu’elles sont plus précieuses que nous n’aurions jamais pu l’imaginer.

« Nous avons capturé notre voyage jusqu’à présent sur notre chaîne Youtube ; Daddy Diaries, pour un premier aperçu et l’excitation qui les a menés à la maison avec nous – le plus important, leurs noms incroyables et uniques qui leur conviennent parfaitement à tous les deux.

La co-vedette de Made In Chelsea, Olivia Bentley, a partagé une jolie image donnant un biberon à bébé Apollo et a écrit: « Bienvenue dans le monde, mon beau filleul Apollo Magnus Obi Locke-Locke et la petite Cosima.

« Tu es tout simplement merveilleux et j’ai hâte de te voir grandir et vivre un million d’aventures avec toi. Félicitations @ollielockeworld et @garethplocke Xx”

La mère porteuse du couple, Rebecca, a accouché à 36 semaines par césarienne.

Ils ont partagé une photo de Rebecca avec les jumeaux et ont écrit : « Les mots ne peuvent pas commencer à décrire à quel point nous vous aimons @bex7ward pour nous avoir amené Apollo et Cosima. Nous ne pouvons pas commencer à vous remercier d’être votre merveilleux moi.