Ollie Locke a cruellement honte de papa pour les noms de ses jumeaux nouveau-nés – alors que leur naissance prématurée « effrayante » est révélée

OLLIE et Gareth Locke-Locke ont eu honte de papa après avoir révélé la naissance prématurée « effrayante » de leurs jumeaux.

Le couple Made in Chelsea a accueilli Apollo Magnus Obi et Cosima Emily Bex par mère porteuse il y a six semaines.

Fourni

Fourni

Leur mère porteuse a accouché il y a six semaines[/caption]

Ils ont gardé leur naissance secrète jusqu’à cette semaine après avoir attendu d’être « en sécurité », étant nés sept semaines avant terme.

Mais dans un coup cruel porté au couple populaire, Ollie et Gareth ont subi des commentaires désagréables sur les noms des jumeaux.

L’un d’eux a dit: « Les beaux bébés ont honte des noms cependant. »

« Ce nom est la maltraitance des enfants », a déclaré un autre.

Un autre a fait remarquer à côté d’un emoji de plante faciale: « Ces noms. »

Les bébés ont été nommés en hommage à deux personnes très spéciales dans la vie de Gareth et Ollie.

Cosima Emily Bex porte le nom de l’amie proche d’Ollie, Emily Hartridge, une YouTubeuse décédée en 2019 et la mère porteuse du couple, Bex Ward.

Dans leur nouvelle série YouTube Daddy Diaries, Ollie a déclaré : « Les bébés sont nés il y a six semaines.

« Cela a été une période effrayante, ils sont en soins intensifs néonatals depuis assez longtemps. »

Gareth a ajouté: «C’était quelque chose que nous ne voulions pas partager jusqu’à ce que nous les ayons en sécurité, à la maison avec nous et tous faisant partie de la famille.

« C’est grâce à l’incroyable équipe du NHS dans les unités néonatales dans lesquelles nous avons été que nous avons maintenant les enfants à la maison et que le vrai papa est sur le point de commencer. »