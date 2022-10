Ollie Lawrence dit que les joueurs des Worcester Warriors ont été «abandonnés par les propriétaires» | Actualités du rugby à XV

Ollie Lawrence espère que nous verrons un retour des Warriors dans la Gallagher Premiership à l’avenir.

Le centre anglais Ollie Lawrence a révélé sa douleur à la disparition de Worcester et a appelé les copropriétaires Colin Goldring et Jason Whittingham à “assumer la responsabilité” de la situation qui s’est déroulée.

Worcester a été suspendu de la Gallagher Premiership et sera relégué à la fin de cette saison après la liquidation partielle des Warriors la semaine dernière, le HM Revenue and Customs (HMRC) poursuivant des impôts impayés d’environ 6 millions de livres sterling.

Les administrateurs continuent de travailler pour trouver un acheteur pour l’équipe en difficulté, tandis qu’un certain nombre de joueurs sont passés à de nouveaux clubs après que WRFC Players Ltd – la société qui détient les contrats des joueurs de Worcester et de certains membres du personnel – a été liquidée la semaine dernière par la Haute Cour avec tout emploi de joueur immédiatement résilié.

Lawrence est parmi eux, ayant signé un accord à long terme avec Bath, mais il admet que les événements qui se sont déroulés à Worcester ne seront probablement jamais intégrés.

Goldring et Whittingham ont même balayé les joueurs et les supporters de Worcester, les accusant effectivement des problèmes financiers du club dans une déclaration publique qui a provoqué l’indignation.

“Actuellement, je vis toujours à Worcester et je fais la navette. Jusqu’à ce que je déménage ici (Bath), je ne pense pas que cela s’enfoncera complètement. Je ne pense pas que ce sera jamais le cas, pour être honnête”, a-t-il déclaré. .

“Nous avions l’impression d’avoir été abandonnés par nos propriétaires. Je pense que si nous en avions su un peu plus sur leurs difficultés financières, cela aurait donné aux garçons plus de temps pour chercher ailleurs.

“Nous semblions être sur le dos la plupart du temps, et nous étions ceux qui sortaient le week-end en essayant de faire des équipes les uns pour les autres, sachant que dans les deux prochaines semaines, nous pourrions même ne pas être un club .

“C’est un élément de frustration, se sentir déçu et juste déçu d’avoir été autorisé à faire ce qu’il a fait.

“Avec tout ce qui se passe maintenant, j’espère que tout se déroulera et que tout sortira de ce qui s’est passé au club.

“Lorsque cette déclaration a été publiée, elle n’avait aucun sens et n’était pas appréciée par beaucoup de gens.

“Ils devaient assumer la responsabilité de ce qu’ils avaient fait, car en fin de compte, ils ne peuvent pas blâmer les joueurs pour la situation dans laquelle ils se trouvaient.

“Ils nous ont donné des contrats, ils ont accepté les conditions. S’ils ne pouvaient pas se permettre de garder le club, ils auraient dû le préciser plus tôt.

“Il n’y a pas eu de communication, et la seule fois où nous avons eu une communication, c’était essentiellement une annonce.

“Pour blâmer les fans, en disant qu’il aurait dû y en avoir plus aux matchs, ils essayaient juste de trouver des excuses pour se faire mieux paraître alors qu’en fait, ils se sont juste fait mal paraître.”

Lawrence a été rejoint à Bath par d’anciens collègues des Warriors Ted Hill, Fergus Lee-Warner et Valery Morozov, tandis que Duhan van der Merwe est revenu à Édimbourg, Joe Batley a rejoint Bristol et les Saracens ont signé l’ailier des Warriors Tom Howe et verrouillent Andrew Kitchener. sur les contrats à court terme.

Lawrence doit maintenant se concentrer sur Bath, où il espère regagner la reconnaissance de l’Angleterre et augmenter son total de sept sélections, mais il garde l’espoir que les Warriors puissent revenir en Premiership.

“Quoi qu’il en soit de la situation au club (Worcester), nous voulons les revoir en Premiership et faire partie de la ligue pendant longtemps”, a-t-il ajouté.

“Il y a tellement d’histoire avec le club et il y a beaucoup de garçons là-bas qui ont besoin du club pour survivre.

“Nous voulons tous le meilleur pour le club, et personne dans la communauté du rugby n’aurait voulu voir ce qui leur est arrivé.

“Je suis préoccupé par ce qui se passe et j’aurai toujours mon attention dans le coin de l’œil pour m’assurer que mes amis et mes affaires sont pris en charge.

“Cela n’a pas l’air génial à l’avenir, mais j’espère qu’en croisant les doigts, ils pourront trouver un nouveau propriétaire et se reconstruire à partir du championnat.”