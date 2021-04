Il y a quelques mois @OnLeaks a publié des rendus basés sur la CAO du prochain Sony Xperia 1 III (une vidéo aussi). Maintenant, le fabricant d’accessoires Olixar a mis en place des étuis pour le téléphone sur son site officiel, qui montrent un design familier – le même que dans les rendus CAO, mais aussi le même que l’année dernière. Eh bien, presque la même chose.

Les plus gros changements se sont produits sur l’îlot de la caméra arrière. Le téléobjectif est désormais un périscope, comme prévu. Le logo ZEISS T * est toujours présent (indiquant un revêtement spécial sur les verres), même s’il n’est plus exclusif. De plus, il semble que le flash LED et le capteur 3D ToF aient changé d’emplacement, mais cela pourrait être une erreur dans les rendus.









Sony Xperia 1 III portant une coque Olixar transparente

Une autre chose à noter est le bouton supplémentaire sous le lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté – c’est la touche de raccourci, que le Mark III emprunte au Xperia Pro. Cet étui transparent ultra-fin offre le meilleur look au téléphone.

Comme vous pouvez le voir, la prise casque 3,5 mm est là pour rester, Sony ne fait pas l’erreur de la retirer à nouveau. Et ce n’est pas seulement cela, le reste du design semble vraiment le même – un rectangle classique avec des lunettes en haut et en bas.

Cela pourrait être le rendu, mais lesdits cadres supérieur et inférieur semblent plus minces par rapport au modèle 2020. Même ainsi, la caméra selfie sera améliorée avec une ouverture plus lumineuse (mais elle conservera la même taille et la même résolution de capteur). Le nouvel écran OLED 4K de 6,5 pouces serait également plus lumineux. Nous en saurons plus le 14 avril, lorsque Sony dévoilera un nouveau téléphone Xperia.









Sony Xperia 10 III avec une coque Olixar transparente

Ou peut-être des téléphones, au pluriel. Le Sony Xperia 10 III pourrait également être présent et, si vous regardiez cela, Olixar a également des étuis pour cela. Bien sûr, @OnLeaks a publié des rendus du téléphone dès janvier, mais cela confirme la conception.

Vous ne devriez pas être surpris par l’apparence du téléphone, il ressemble au Xperia 10 II. Contrairement au produit phare de la série 1, nous ne remarquons aucune différence cette fois-ci. Pas à l’extérieur, du moins. Le 10 III devrait fonctionner sur un chipset Snapdragon 765G, ce qui en ferait le premier mid-ranger 5G de Sony. Celui-ci aura un écran de 6,0 pouces, il sera donc plus petit que le produit phare.















Plus de boîtiers Xperia 1 III et 10 III

Ce n’est peut-être pas le plus petit nouveau Sony, cependant. Il y a eu des rendus d’un téléphone de 5,5 pouces, initialement identifié comme une relance potentielle du Xperia Compact. Des informations ultérieures suggèrent qu’il s’agit peut-être du «Xperia Ace 2» exclusif au Japon. Il n’y a pas encore de mot sur un Xperia 5 III – la série 5 a tendance à suivre la série 1 de six mois. Nous en saurons plus la semaine prochaine.

