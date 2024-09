Olivier Martinez semble méconnaissable dans une rare apparition

Une série de messages texte récemment apparus entre les ex séparés a révélé que Berry pensait que leur relation s’était dégradée depuis qu’elle avait noué une relation avec son petit ami, Chasse à la fourgonnetteavec qui elle sort depuis quatre ans.

« Je suis vraiment désolée que nous soyons en désaccord. J’avais de meilleurs espoirs pour nous. J’ai toujours espéré que nous ferions mieux pour Maceo et que nous travaillerions ensemble comme nous le faisions avant l’arrivée de Van », a-t-elle déclaré dans l’un des messages. « Tout est parti en fumée depuis lors. Nous essayions de nous entendre pour Maceos [sic] Bon sang, maintenant tu ne veux même plus essayer et j’ai essayé Oliver… tu sais que je l’ai fait.

