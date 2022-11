Olivier Giroud tire l’AC Milan devant Salzbourg et en huitièmes de finale de la Ligue des champions

Olivier Giroud a renvoyé l’AC Milan dans l’élite du football européen mercredi avec son doublé lors d’une victoire 4-0 contre Salzbourg, ce qui a permis à son équipe de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Milan avait besoin d’un point devant plus de 70 000 fans à San Siro pour atteindre les huitièmes de finale pour la première fois depuis la saison 2013/14, mais ils ont réussi grâce à Giroud.

L’attaquant français a marqué à chaque mi-temps, a placé la tête de Rade Krunic juste après la mi-temps, ce qui a doublé l’avance des hôtes et a également été impliqué dans le but dans les arrêts de jeu de Junior Messias qui a complété le score.

Milan, sept fois champion d’Europe, a terminé deuxième du groupe E, à trois points du vainqueur Chelsea, et sera une équipe à surveiller lors du tirage au sort de lundi.

À Rafael Leao et Theo Hernandez, qui ont tous deux frappé les boiseries, Milan a deux des joueurs gauches les plus excitants au monde qui pourraient endommager presque n’importe quel adversaire, ainsi qu’un attaquant vétéran avec quatre buts en Ligue des champions cette saison.

“Nous pouvons commencer à parler sérieusement de l’Europe à partir de ce soir”, a déclaré le réalisateur milanais et icône du jeu Paolo Maldini à Amazon Prime.

“Ce n’est que le commencement. Nous ne pouvons jamais oublier ce que ce club a signifié pour l’histoire du football, et nous ne pouvons pas nous asseoir et nous reposer sur ce que nous avons accompli ce soir.

Salzbourg devait gagner pour dépasser Milan et l’équipe de Matthias Jaissle se retrouve en Ligue Europa après avoir terminé à la troisième place, à quatre points des Italiens.

L’entraîneur Stefano Pioli a déclaré avant le match que Milan jouerait pour gagner et Hernandez a presque mis les hôtes en tête à la troisième minute, une caractéristique a éclaté sur la gauche se terminant par un tir bas qui a effleuré l’extérieur du deuxième poteau.

Fikayo Tomori a empêché Maurits Kjaergaard de donner une avance de choc à Salzbourg à la 11e minute en se jetant sur le tir de Dane.

Et son tacle s’est avéré décisif lorsque Giroud a fait signe à Milan quelques instants plus tard après avoir été laissé complètement seul dans le coin de Sandro Tonali.

Les célébrations de San Siro ont été presque interrompues immédiatement car Kjaergaard a bloqué un autre effort et Junior Adamu a tiré directement sur Ciprian Tatarusanu à bout portant après avoir fait tourner Tomori.

– Malchanceux Salzbourg –

Salzbourg pourrait s’estimer malheureux de ne pas être à égalité à la pause car après être passé derrière, ils ont épinglé Milan, mais ils ont été effectivement éliminés 41 secondes après la reprise.

Giroud a de nouveau été impliqué, cette fois à la tête du centre d’Ante Rebic pour que Krunic tire une tête parfaite qui a envoyé les supporters locaux en mode fête.

Désormais obligé de marquer trois fois pour rester dans la meilleure compétition de clubs d’Europe, Salzbourg s’est effondré et Giroud s’est assuré du passage de Milan à la 57e minute.

Leao, qui avait jusque-là été menaçant mais peu concluant, a lancé une course folle qui a dérouté la plupart des spectateurs et l’a emmené à travers la surface de réparation de Salzbourg.

Cependant, l’ailier portugais a finalement réussi à envoyer un centre bas dans la surface qui s’est frayé un chemin jusqu’à Giroud, qui a inscrit son huitième but milanais de la saison toutes compétitions confondues.

Leao aurait eu son propre but s’il n’avait pas touché le dessous de la barre transversale après avoir chargé pour rencontrer le centre bas de l’irrépressible Hernandez.

Et alors que la foule passait les dernières minutes à faire des vagues mexicaines, Messias a récupéré la passe de Giroud, a coupé à l’intérieur et a ramené à la maison un beau quatrième qui a couronné une nuit parfaite pour Milan qui a été noyé dans le bruit et a mérité des applaudissements au coup de sifflet final.

