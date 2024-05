Olivier Giroud signe au LAFC et retrouve Hugo Lloris

Depuis l’ouverture de la fenêtre de transfert secondaire de la MLS le 18 juillet, Giroud pourrait faire ses débuts au plus tôt lors du match de saison régulière du LAFC le 20 juillet contre le Seattle Sounders FC. Leur campagne de Coupe des Ligues commence peu de temps après.

« C’est un jour incroyablement excitant pour tous ceux associés au LAFC que d’accueillir Olivier, son épouse Jennifer et sa famille au club », a déclaré le co-président et directeur général du LAFC, John Thorrington, dans un communiqué.

« Olivier a clairement soif de gagner, ce qu’il a fait de manière constante tout au long de sa carrière en club et internationale. Son ambition de championnat et ses qualités en tant qu’homme et en tant que joueur correspondent directement aux nôtres en tant que club. Par conséquent, nous pensons qu’Olivier sera un un excellent ajout alors que nous poursuivons notre quête de nouveaux trophées. »