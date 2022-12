Olivier Giroud réfute les revendications de maillot snub à la Coupe du Monde de la FIFA 2022

L’attaquant français Olivier Giroud a répondu avec effronterie à une affirmation selon laquelle il aurait fait semblant de ne pas parler anglais lors d’une rencontre de la phase de groupes de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. L’attaquant australien Jason Cummings a révélé qu’il n’avait pas réussi à échanger son maillot avec Giroud après que l’attaquant français ait prétendu qu’il ne comprenait pas l’anglais. Giroud a maintenant présenté de manière hilarante sa propre version de l’histoire sur Twitter. L’ancien attaquant d’Arsenal a posté une photo du maillot du coéquipier national de Cummings, Jackson Irvine, et a écrit : « Salut Jackson Irvine. Comment va mon pote anglais ?

Cummings, alors qu’il s’adressait à l’émission de Channel 10 The Project, avait révélé sa rencontre amusante avec Giroud après le match de la phase de groupes de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre la France et l’Australie le 23 novembre. L’attaquant d’origine écossaise de 27 ans a raconté comment il a échoué. pour échanger son maillot avec Giroud. Cummings avait initialement voulu obtenir le maillot de Kylian Mbappe mais malheureusement, cela ne s’est pas fait non plus.

“Alors, quand je retournais à mon vestiaire et que j’ai vu [Olivier] Giroud toujours aussi beau, et je lui ai demandé : ‘Giroud, s’il te plait mec, je peux avoir ta chemise, mec ? Je suis un grand fan, puis-je avoir votre chemise ? » Et il est juste passé devant moi, prétendant qu’il ne parlait jamais anglais ! Et il est en Premier League depuis 10 ans ! Il est juste passé devant moi », se souvient Cummings.

Giroud avait marqué un doublé lors du match d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 en France pour remporter une victoire convaincante 4-1 pour les Blues contre l’Australie. Le deuxième but de Giroud du match l’a aidé à devenir le co-meilleur buteur – 51 – pour la France avec Thierry Henry.

Plus tard, il a marqué à la 44e minute contre la Pologne en huitièmes de finale pour devenir le meilleur buteur de tous les temps en France. Le joueur de 36 ans a marqué un autre but crucial contre l’Angleterre en quart de finale pour guider la France vers les quarts de finale. Giroud compte actuellement 53 buts à son actif dans le football international. La brillante course de la France à la Coupe du Monde de la FIFA 2022 s’est terminée en finale après sa défaite contre l’Argentine.

Dans le football de club, Giroud joue actuellement pour le club de Serie A AC Milan. Giroud a rejoint l’équipe italienne en juillet 2021 et l’attaquant français a maintenant trouvé le fond du filet 23 fois pour l’AC Milan.

