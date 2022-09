Olivier Giroud et Ousmane Dembele ont tous deux été inclus dans la dernière équipe de France avant la Coupe du monde jeudi, alors que l’entraîneur Didier Deschamps gère l’absence d’une foule de grands noms pour un double en-tête de l’UEFA Nations League.

Karim Benzema est écarté d’une blessure à la cuisse subie en jouant pour le Real Madrid, tandis que le milieu de terrain de la Juventus Paul Pogba fait face à une course contre la montre pour être apte à la Coupe du monde après avoir subi une opération au genou.

Avec N’Golo Kante de Chelsea qui se remet d’une blessure, le défenseur du Paris Saint-Germain Presnel Kimpembe mis à l’écart et le duo du Bayern Munich Kingsley Coman et Lucas Hernandez également exclu, Deschamps a ramené des visages familiers et a donné une première chance à d’autres pour les matchs de la France contre L’Autriche et le Danemark plus tard ce mois-ci.

Giroud, qui aura 36 ans à l’occasion de la Coupe du monde au Qatar, est récompensé d’un bon début de saison à l’AC Milan par un rappel, tandis que Dembele entre dans l’équipe pour la première fois depuis juin l’an dernier, lorsqu’il est sorti en boitant de l’équipe. Championnat d’Europe.

Premières convocations pour l’attaquant de l’Eintracht Francfort Randal Kolo Muani ainsi que pour le défenseur central monégasque Benoit Badiashile et son coéquipier en club Youssouf Fofana.

Kylian Mbappe, Antoine Griezmann et le gardien Hugo Lloris font partie des six joueurs de l’équipe qui ont participé à la victoire finale de la Coupe du monde 2018 contre la Croatie.

La France accueillera l’Autriche à Paris le 22 septembre avant de rencontrer le Danemark à Copenhague trois jours plus tard.

Alors que les matchs servent de préparation pour la Coupe du monde, qui débute le 20 novembre, la France est actuellement en bas de la Ligue des Nations A, le groupe 1 a donc besoin de points de ses deux derniers matchs pour éviter la relégation en Ligue B.

Ils ont remporté la dernière édition de la Ligue des Nations l’an dernier.

Équipe de France

Gardiens : Alphonse Areola (West Ham United/ANG), Hugo Lloris (Tottenham Hotspur/ANG), Mike Maignan (AC Milan/ITA)

Défenseurs : Benoit Badiashile (Monaco), Jonathan Clauss (Marseille), Theo Hernandez (AC Milan/ITA), Jules Kounde (Barcelone/ESP), Ferland Mendy (Real Madrid/ESP), Benjamin Pavard (Bayern Munich/GER), William Saliba ( Arsenal/ANG), Dayot Upamecano (Bayern Munich/ALL), Raphael Varane (Manchester United/ANG)

Milieux de terrain : Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), Youssouf Fofana (Monaco), Matteo Guendouzi (Marseille), Adrien Rabiot (Juventus/ITA), Aurélien Tchouameni (Real Madrid/ESP)

Attaquants : Ousmane Dembele (Barcelone/ESP), Olivier Giroud (AC Milan/ITA), Antoine Griezmann (Atletico Madrid/ESP, prêté par Barcelone/ESP), Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt/GER), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain ), Christopher Nkunku (RB Leipzig/ALL)

