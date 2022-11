Olivier Giroud nommé dans l’équipe de France provisoire pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar

Olivier Giroud a été nommé dans l’équipe provisoire de France pour la Coupe du monde du Qatar alors que l’entraîneur Didier Deschamps a dévoilé mercredi un groupe de 25 joueurs au milieu des problèmes de blessure pour les champions en titre.

L’attaquant expérimenté, rappelé en mars après une interruption de neuf mois après la sortie anticipée de l’équipe à l’Euro 2021, a été en bonne forme pour l’AC Milan et la France et est à deux buts du record national de 51 buts de Thierry Henry.

“Il sait où il en est. Il sait quelle est ma position. C’est mieux pour l’équipe de France qu’il soit avec nous », a déclaré Deschamps, qui devra réduire son effectif à 23 d’ici lundi.

Plusieurs joueurs ont été aux prises avec des blessures, dont le vainqueur du Ballon d’Or Karim Benzema, le défenseur central du Paris St Germain Presnel Kimpembe et le défenseur de Manchester United Raphael Varane.

Avec Paul Pogba et Ngolo Kante blessés et exclus du tournoi avant l’annonce de l’équipe, Aurélien Tchouameni, Adrien Rabiot et Eduardo Camavinga figuraient parmi les six milieux de terrain nommés.

En tête, Kylian Mbappe a été nommé avec Giroud, Benzema, Kingsley Coman, Ousmane Dembele, Antoine Griezmann et Christopher Nkunku.

La France sera dans le groupe D au Qatar avec l’Australie, le Danemark et la Tunisie.

Ils débutent leur campagne contre l’Australie le 22 novembre au stade Al Janoub.

Équipe:

Gardiens : Alphonse Areola, Hugo Lloris, Steve Mandanda

Défenseurs : Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Presnel Kimpembe, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Benjamin Pavard, William Saliba, Dayot Upamecano, Raphael Varane

Milieux de terrain : Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Matteo Guendouzi, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni, Jordan Veretout

Attaquants : Karim Benzema, Kingsley Coman, Ousmane Dembele, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Christopher Nkunku

