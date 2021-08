Olivier Giroud et 10 des attaquants les plus sous-estimés du football

Olivier Giroud n’est plus un joueur de Chelsea après avoir terminé son transfert à l’AC Milan le mois dernier, mettant ainsi fin à son association de dix ans avec la Premier League.

En seulement deux saisons et demie à Stamford Bridge, Giroud a marqué 39 buts et récolté 14 passes décisives en 119 apparitions, remportant deux FA Cup, la Ligue Europa et la Ligue des champions.

Le vainqueur de la Coupe du monde aurait coûté à Milan des frais de transfert de seulement 2 millions d’euros, et il a mis environ cinq minutes pour commencer à rembourser la foi en marquant avec sa toute première touche pour le club lors d’un match amical de pré-saison contre Nice samedi.

Giroud est sorti du banc à la 61e minute et a marqué l’égalisation à la 66e, alors que le dernier gardien du précieux maillot n ° 9 de Milan a perdu un temps précieux pour ouvrir son compte.

En vérité, l’homme cible vétéran a marqué des buts où qu’il soit, quittant la Premier League après avoir marqué 90 buts en 255 apparitions réparties entre Chelsea et Arsenal. Il a également amassé 117 sélections pour la France et marqué 46 buts. Il se trouve aussi qu’il est Les Bleus‘ deuxième meilleur buteur de tous les temps, seul Thierry Henry (51 ans) ayant trouvé le chemin des filets plus de fois pour son pays.

Olivier Giroud a inscrit son premier but pour l’AC Milan dès sa première touche ! L’attaquant le plus sous-estimé de son temps ? 🤔 pic.twitter.com/0UehY80Dr4 – ESPN FC (@ESPNFC) 1 août 2021

Giroud a également remporté le prix Puskas en 2017, son but avec un coup de pied de scorpion pour Arsenal contre Crystal Palace ayant été élu meilleur au monde au cours des 12 derniers mois.

Et pourtant, Giroud reste toujours sous-estimé et mal aimé par un grand nombre de fans de football. Mais les résultats sont indéniables et visibles par tous.

Il n’est pas le seul non plus. À une époque d’attaquants génériques cherchant à créer des chevauchements et des surcharges, le bélier à l’ancienne est un anachronisme du football. L’attaquant pur et simple n’est plus la marchandise qu’il était autrefois.

Bien qu’entièrement subjectifs, il y a quelques attaquants de haut niveau jouant dans les meilleures ligues européennes qui semblent rarement recevoir les félicitations et l’adulation que beaucoup de leurs prédécesseurs tout aussi prolifiques ont fait autrefois.

Opérant depuis si longtemps dans l’ombre considérable de Cristiano Ronaldo au Real Madrid, il a semblé échapper à l’attention que Benzema dépassait régulièrement la barre des 20 buts dans toutes les compétitions alors que son partenaire accumulait des demi-siècles ridicules.

En effet, l’attaquant de la France a réussi l’exploit en Liga seul lors de chacune des trois dernières campagnes s’étant retrouvé à nouveau au centre de l’attention. Los Blancos‘ attaque encore une fois.

Romelu Lukaku (Inter Milan, 64 buts en 95 matchs)

Autorisé à quitter Manchester United après avoir été accusé de ne pas offrir assez à l’avant, Lukaku a reconstruit sa réputation à l’Inter principalement en marquant de vastes séries de buts et en menant la ligne avec une présence formidable.

Le Belge a marqué 30 buts en 44 matchs et récolté 11 passes décisives lors de sa première saison au Bianconeri, propulsant sa nouvelle équipe vers leur premier titre de Serie A en 11 ans – pourtant, il a toujours du mal à convaincre certains spectateurs de ses mérites.

Son nom est à peine mentionné en dehors de l’Italie, mais Immobile a marqué plus de 150 buts pour la Lazio depuis qu’il a rejoint le club de Séville en 2016.

Un attaquant travailleur de l’école « ne jamais dire mourir », le joueur de 31 ans couvre plus de terrain que la plupart et a également fourni 42 passes décisives à ses coéquipiers au cours de la même période.

Légèrement disgracieux dans le meilleur des cas, Dzeko s’est forgé une réputation pendant son séjour à Man City pour être capable de marquer avec presque n’importe quelle partie de son corps agité.

Il était également responsable de l’égalisation vitale de City à la 92e minute contre QPR lors de la dernière journée de la saison 2011-12, bien que la frappe victorieuse de Sergio Aguero 120 secondes plus tard ait quelque peu volé le tonnerre du Bosniaque.

Depuis son arrivée à Rome, Dzeko a terminé meilleur buteur du club au cours de quatre des cinq dernières saisons, marquant même un nombre phénoménal de 39 buts toutes compétitions confondues en 2016-17. Mais la perception générale reste qu’il n’est pas tout à fait au plus haut niveau en tant qu’attaquant.

Mandzukic est sans club après avoir vu son contrat à court terme à l’AC Milan expirer à la fin de la saison 2020-21, avec des blessures le limitant à seulement 11 apparitions.

L’attaquant croate de 35 ans a joué pour une succession de certains des plus grands clubs du football européen – la Juventus, le Bayern Munich, l’Atletico Madrid, – mais n’a toujours pas semblé capable de s’intégrer pleinement dans la conscience plus large quand il vient de discuter des meilleurs attaquants des 10 dernières années.

Ceci malgré le fait qu’il ait marqué des buts très importants pour le club et le pays à cette époque, y compris sa volée sensationnelle contre le Real Madrid lors de la finale de la Ligue des champions 2016-17 (qui a été nominé pour le prix Puskas 2017, uniquement pour Giroud à gagner) et l’extra- brise-cœur qui a éliminé l’Angleterre de la Coupe du monde 2018 en demi-finale.

Pas assez de gens parlent du but final de Mario Mandzukic en Ligue des Champions contre le Real Madrid 🤯 (passant par @Ligue des champions)pic.twitter.com/O6vqsBa839 – ESPN FC (@ESPNFC) 3 novembre 2020

Aspas a quitté la Premier League comme une sorte de punchline après son passage assez tiède à Liverpool, qui s’est éteint avec un coup de pied de coin si terriblement épouvantable dont on parle encore (avec une grimace) à ce jour.

Cependant, depuis son retour en Espagne, l’attaquant a retrouvé sa forme et a marqué bien plus de 100 buts en Liga pour le Celta et a terminé meilleur buteur du club pendant six saisons sur le spin – seulement pour manquer en quelque sorte une place dans l’Euro 2020 espagnol. équipe. Vraiment déroutant.

Floraison relativement tardive, Moreno n’a joué au football de haut niveau qu’à l’âge de 22 ans, même si depuis lors, il s’est imposé comme l’un des attaquants les plus productifs de la Liga.

En effet, de tous les joueurs de l’élite espagnole, seule la superstar barcelonaise Lionel Messi (38 buts, 12 passes décisives) a été impliquée dans plus de buts toutes compétitions confondues que Moreno (29 buts, 10 passes décisives) de Villarreal la saison dernière.

En ce qui concerne la production individuelle, c’est à peu près aussi impressionnant que cela puisse paraître. Mais peu de gens en dehors de l’Espagne en savaient vraiment beaucoup sur lui avant qu’il ne fasse partie de leur équipe pour l’Euro 2020.

Alvaro Morata (Juventus, 20 buts en 40 matchs)

Souvent décrié et réprimandé pour être enclin au hasch inexplicable, il y a une raison pour laquelle les clubs d’élite européens continuent de signer Morata.

Il mène bien la ligne, occupe les défenseurs, est extrêmement bon dans les airs et a également fait ses preuves en maintenant un ratio but / match parfaitement respectable tout au long de sa carrière tout en parsemant son portefeuille de frappes étonnantes occasionnelles à couper le souffle.

Cohérent sinon prolifique, Wood continue de fournir la part du lion des buts de Burnley en championnat dans les efforts continus du club pour frapper bien au-dessus de son poids en Premier League.

Dans le moule de Giroud, Wood est spécialisé dans la nuisance de lui-même, en s’engageant physiquement avec les défenseurs et en trouvant des poches d’espace dans la surface de réparation pour opérer.

Wood a joué quatre saisons en Premier League pour les Clarets et a marqué plus de 10 buts à chacune d’entre elles. Comme pour souligner son importance, l’international néo-zélandais a également terminé la campagne 2020-21 en marquant ou en aidant 11 des 14 derniers buts de son équipe en championnat.

Après avoir lutté pour faire des percées à Liverpool en raison de problèmes de forme et de forme physique, Ings a presque été contraint de recommencer sa carrière dans la foulée.

Il a signé pour Burnley et a marqué 43 buts en 150 matchs avant de rentrer chez lui à Southampton, où sa renaissance a été pleinement réalisée et il a été rappelé en équipe nationale d’Angleterre.

Avec zèle et zip, Ings a rassemblé un ratio buts / matchs de près de 1 sur 2 pour les Saints depuis le début de la saison 2018-19.

L’attaquant a même réussi à dépasser la barre des 20 buts en 2019-2020, devenant seulement le troisième joueur de Southampton à réussir l’exploit en Premier League, après Matthew Le Tissier et James Beattie.