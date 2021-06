Olivier Giroud double en France après la blessure de Karim Benzema, l’Espagne bat la Lituanie – Matches amicaux internationaux | Actualités footballistiques

Le remplaçant Olivier Giroud a profité au maximum de son temps sur le terrain avec un doublé alors que la France battait la Bulgarie 3-0 lors de son dernier match d’échauffement pour l’Euro 2020 après que Karim Benzema se soit blessé au genou.

La France a dominé le match et a bien combiné avec Antoine Griezmann qui a marqué un coup de vélo et Giroud, qui a eu très peu d’occasions de jouer à Chelsea cette saison, a marqué ses 45e et 46e buts internationaux après avoir remplacé Benzema.

Benzema, qui disputait son deuxième match pour la France après une interruption de plus de cinq ans, a été retiré à la 41e minute parce que l’entraîneur Didier Deschamps a déclaré qu’il ne voulait prendre « aucun risque » avec l’attaquant du Real Madrid.

Karim Benzema a été remplacé en première mi-temps après un apparent coup au genou



« C’est un coup sur le genou, qui affecte également le muscle. Il sentait qu’il devenait raide alors il a demandé à être remplacé », a déclaré Deschamps au média français. TF1. « Le personnel médical s’occupe de lui.

Le match a réuni 5 000 fans près de huit mois après que la France a joué pour la dernière fois devant une foule contre le Portugal.

Kylian Mbappe a menacé dès le début, trouvant Benzema dans la surface uniquement pour que son tir bas passe juste à côté avant que le gardien Daniel Naumov ne soit à bout de souffle pour arrêter un tir dans le virage.

La France a étouffé ses adversaires mais, malgré tout leur talent collectif, c’est un moment d’éclat de Griezmann qui leur a donné l’avantage à la 29e minute alors que son coup de pied légèrement dévié battait Naumov.

Antoine Griezmann a marqué le premier but du match lors de la victoire de la France



Benzema a ensuite atterri maladroitement après une tête et a demandé à sortir alors qu’il tenait son genou juste avant la pause.

Griezmann avait une autre chance mais Naumov était au top de sa forme et le Bulgare était à nouveau à l’épreuve pour déjouer Giroud à bout portant sur le coup de la mi-temps.

Giroud a de nouveau profité de sa chance en coupant le centre de Benjamin Pavard au premier poteau à la 85e minute et en tapant sur le centre de Wissam Ben Yedder dans le temps additionnel pour réduire l’écart avec le meilleur buteur français de tous les temps Thierry Henry à cinq buts.

La France ouvrira sa campagne pour l’Euro contre l’Allemagne à Munich mardi prochain avant d’affronter la Hongrie et le Portugal, champion d’Europe, dans le groupe F.

Temps forts du match amical entre l'Espagne et la Lituanie



Un jeune Espagne côté surclassé Lituanie pour remporter une impressionnante victoire 4-0, l’équipe U21 des hôtes ayant été repêchée après que leur première équipe a été contrainte à l’isolement.

Le défenseur de Valence Hugo Guillamon a ouvert le score après trois minutes, avant que Brahim Diaz ne double l’avance à la 24e minute alors que les jeunes espagnols menaçaient de se déchaîner – Abel Ruiz manquant un penalty à la demi-heure.

Juan Miranda a inscrit un coup franc huit minutes après la reprise, avant que le remplaçant Javi Puado ne scelle une victoire confortable à la 73e minute.

Brahim Diaz a inscrit le deuxième but de l’Espagne



L’équipe inconnue a été appelée à agir après que le capitaine espagnol Sergio Busquets a été testé positif pour Covid-19 dimanche, envoyant l’ensemble de l’équipe senior et du personnel d’entraîneurs en isolement.

L’entraîneur des moins de 21 ans, Luis de la Fuente, a été nommé par intérim, et son équipe – qui a perdu en demi-finale de son Championnat d’Europe jeudi dernier – a remplacé l’équipe senior afin que le match puisse être rempli.

Records d’Espagne établis en Lituanie La deuxième fois, l’Espagne avait nommé 10 débutants dans le onze de départ. La première fois, c’était contre le Portugal en 1941. Bryan Gil était le seul joueur précédemment capé à commencer.

Pour la troisième fois dans l’histoire de l’équipe nationale, le onze de départ comptait 11 joueurs différents de 11 clubs différents.

La première fois depuis 2009 que le capitaine nommé dans le onze de départ n’était pas le joueur le plus capé.

La première fois depuis 2007 que des joueurs du deuxième niveau du football espagnol représentaient l’équipe nationale. L’un d’entre eux, Javi Puado de l’Espanyol, est devenu le premier joueur d’une équipe de Segunda à marquer pour l’Espagne depuis 1993.

C’était le plus jeune de l’histoire de l’Espagne avec un âge moyen de 22 ans et 102 jours, et ils ont donné à l’entraîneur senior Luis Enrique matière à réflexion s’il avait besoin de remplacement en cas de multiples cas ou blessures de Covid-19.

Javier Puado a inscrit le quatrième but de l’Espagne face à la Lituanie



Six joueurs seniors – Kepa Arrizabalaga, Raul Albiol, Brais Mendez, Pablo Fornals, Rodrigo Moreno et Carlos Soler – ont été appelés à s’entraîner dans une bulle parallèle si plusieurs remplacements étaient nécessaires.

La fédération espagnole a également déclaré qu’un certain nombre de joueurs U21 resteraient à Madrid et s’entraîneraient séparément pour l’équipe principale après la victoire.

La Pologne fait match nul contre l’Islande, la République tchèque bat l’Albanie

Karol Swiderski (à gauche) célèbre son égalisation tardive contre l’Islande



Pologne est venu à deux reprises par derrière pour sauver un match nul 2-2 à domicile peu convaincant avec Islande mardi et ont laissé à leur manager Paulo Sousa de quoi réfléchir.

L'Albanais Sokol Cikalleshi a marqué un magnifique but à distance pour porter le score à 1-1 avec la République tchèque



Pitor Zielinski a égalisé avec une finition clinique avant la pause, balayant le ballon à la maison depuis le bord de la surface de réparation de six mètres après un mouvement fluide lancé par leur buteur record Robert Lewandowski.

Mais une défense plus molle a coûté à nouveau aux Polonais car ils n’ont pas réussi à dégager un centre de Thorarinsson de la gauche et le défenseur central Brynjar Bjarnason a décoché une volée imparable dans le toit du filet à 12 mètres.

Vladimir Coufal de West Ham a fait chuter le manager albanais Edoardo Reja après avoir heurté accidentellement le joueur de 75 ans sur la ligne de touche



La Pologne ouvre lundi sa campagne du Groupe E de l’Euro 2020 contre la Slovaquie à Saint-Pétersbourg et rencontre la Suède au même endroit le 23 juin après avoir affronté l’Espagne à Séville le 19 juin.

Les buts de Lukas Masopust et Ondrej Celustka en deuxième période ont République Tchèque une victoire 3-1 sur un combat Albanie équipe lors de leur dernier échauffement pour l’Euro 2020 avant d’affronter l’Écosse lors de leur match d’ouverture.

L’attaquant de Leverkusen Patrik Schick a donné l’avantage aux Tchèques à la 18e minute en battant le gardien albanais d’une volée du pied gauche après avoir touché un centre de Masopust.

L’Albanie a égalisé à la 42e minute grâce au sublime tir à longue distance de l’attaquant de Konyaspor Sokol Cikalleshi qui n’a laissé aucune chance au gardien de Séville Tomas Vaclik.

Le milieu de terrain du Slavia Masopust a donné l’avantage aux Tchèques à la 68e minute avant que le défenseur central du Sparta Celustka ne marque son troisième à la 89e.

Temps forts du match amical entre la Hongrie et la République d'Irlande



Gavin Bazunu et Caoimhin Kelleher ont revendiqué le maillot du gardien de but alors que la République d’Irlande s’est battue 0-0 contre la Hongrie liée à l’Euro.

Les joueurs de la République d'Irlande ont été hués et raillés par certains supporters hongrois alors qu'ils se mettaient à genoux avant le coup d'envoi de leur match amical à Budapest.



Les joueurs irlandais ont été hués et raillés par les supporters locaux après s’être agenouillés avant le coup d’envoi, tandis que les joueurs hongrois se sont levés et ont montré leurs manches qui arboraient le logo de la campagne de respect de l’UEFA.

L’équipe de Stephen Kenny a refusé aux Hongrois une quatrième victoire consécutive pour se qualifier pour la finale, et ils auraient même pu les condamner à une première défaite en 11 si la tête de John Egan à la cinquième minute s’était glissée sous la barre transversale plutôt que de la repousser.

Kenny reviendra sur une performance caractérisée par une organisation impressionnante, mais peut-être pas autant sur le jeu de passes sur lequel repose sa philosophie, même si, fort de sa première victoire en tant que manager en Andorre jeudi soir, il peut se satisfaire de une fin de saison positive.