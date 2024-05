Olivier Giroud confirme le départ de l’AC Milan et le transfert en MLS

Olivier Giroud a confirmé qu’il quitterait l’AC Milan à la fin de la saison pour rejoindre la Major League Soccer (MLS).

L’Athlétisme a rapporté en mars que le LAFC finalisait un accord pour Giroud, qui le verrait rejoindre le club après le Championnat d’Europe de cet été.

Le contrat de Milan de 37 ans expire cet été et ses deux derniers matchs pour le club seront les matches de Serie A de ce mois-ci contre Turin et Salernitana.

« Je suis ici pour vous dire que je quitte l’AC Milan », a déclaré Giroud sur la chaîne YouTube officielle du club milanais. « Les deux prochains matchs seront mes derniers pour Milan. Ma carrière va se poursuivre en MLS.

« Je suis très fier de tout ce que j’ai fait ici à Milan pendant trois saisons. C’est le bon moment pour l’annoncer. Je suis un peu ému… donc mon histoire avec Milan se termine cette saison mais Milan restera à jamais dans mon cœur.

Giroud a rejoint Milan en provenance de Chelsea à l’été 2021 et faisait partie de l’équipe qui a remporté le titre de Serie A pour la première fois en 11 ans en 2021-22, marquant 11 buts en championnat en 29 apparitions.

L’attaquant français compte 16 buts en 45 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Son passage en MLS marquera la première fois qu’il jouera au football national en dehors de l’Europe au cours de ses 19 ans de carrière professionnelle.

ALLER PLUS LOIN Comment Olivier Giroud s’intègre au LAFC et quand il pourrait faire ses débuts

Giroud a poursuivi : « J’ai donné tout ce que je pouvais pour Milan, depuis l’âge de 35 ans et maintenant j’ai presque 38 ans. Pour moi et aussi pour ma famille, c’est le bon moment pour vivre une expérience de vie différente à Milan.

« Le football est ma passion, ma vie. Penser que je termine sur la plus haute scène européenne, à Milan, c’est ce que je voulais.

Le mercato estival de la MLS s’ouvre le 18 juillet et l’Euro 2024 se déroule du 14 juin au 14 juillet.

Giroud, meilleur buteur de tous les temps de la France avec 57 buts en 131 matches, a aidé son pays à atteindre la finale de la Coupe du monde en 2018 et 2022, battant la Croatie en finale 2018 et s’inclinant face à l’Argentine aux tirs au but lors de la finale de 2022.

Il a déjà joué avec Arsenal, Chelsea et Montpellier.

LAFC est cinquième de la Conférence Ouest de la MLS après 12 matchs cette saison. Giroud rejoindrait une attaque qui comprend déjà le vainqueur du Soulier d’Or de la MLS la saison dernière, Denis Bouanga, qui a marqué 25 buts en 36 matches la saison dernière. Il fera également équipe avec son compatriote et ancien coéquipier international Hugo Lloris.

ALLER PLUS LOIN Olivier Giroud : Une licorne du football international

(Marco Luzzani/Getty Images)