Olivia Wilde va à la gym après avoir abordé le drame “Don’t Worry Darling” Mopays.com

Crédit d’image : RMLA / BACKGRID

Olivia Wilde, 38 ans, a montré un look d’entraînement décontracté mercredi lorsqu’elle s’est rendue au gymnase de Studio City, en Californie. L’actrice était magnifique dans un haut noir à manches courtes, des leggings assortis et des baskets noires alors qu’elle était photographiée devant le Tracy Anderson Gym. Elle avait les cheveux relevés en queue de cheval, a ajouté des lunettes de soleil au look et portait un sac à bandoulière sur sa poitrine alors qu’elle adressait un léger sourire à la caméra.

La dernière sortie d’entraînement d’Olivia survient après qu’elle a fait la une des journaux pour avoir abordé le drame qui s’est produit lors du tournage de son film, Ne t’inquiète pas chérie. La réalisatrice a admis qu’elle et Shia La Beoufqui est maintenant son petit ami Styles Harry finalement remplacé, n’a pu parvenir à un accord lors de la préparation du tournage du film, lors d’une interview sur Le Late Show avec Stephen Colbert le mois dernier. L’admission est intervenue après qu’elle a affirmé qu’elle l’avait licencié au milieu de rumeurs lui et l’actrice principale Florence Poug ne pouvaient pas travailler ensemble et il a répondu publiquement en affirmant qu’il avait démissionné parce qu’il n’avait pas assez de temps de répétition.

“Au début du processus de réalisation du film, en tant que réalisatrice, j’ai essayé d’arbitrer une situation entre les gens pour essayer de voir s’ils pouvaient travailler ensemble avec bonheur”, a-t-elle déclaré à propos de la situation. “Une fois qu’il est devenu clair qu’il ne s’agissait pas d’une relation de travail tenable, on m’a donné un ultimatum. J’ai choisi mon actrice — ce dont je suis très contente. À l’époque, étais-je déçu que nous n’ayons pas pu le faire fonctionner ? Oui. Des informations à son sujet ont-elles été révélées plus tard qui m’ont convaincu que nous avions pris la bonne décision ? Oui.”

À la fin de la conversation, Stephen a conclu que selon la façon dont vous le voyez, Shia a été lâché et il a choisi de partir parce que lui et Olivia ne pouvaient pas parvenir à cet accord. Elle accepta et sortit de la conversation. Elle a également abordé les rumeurs sur lesquelles Harry a craché Chris Pin, qui est également dans le film, lors d’une apparition à la Mostra de Venise, après qu’une vidéo soit devenue virale. «Les gens chercheront du drame partout où ils le pourront. Harry n’a pas craché sur Chris, en fait”, a-t-elle déclaré.

Quand Olivia n’attire pas l’attention pour ses sorties d’entraînement et ses films dramatiques, elle le fait avec son beau Harry. Les tourtereaux, qui se fréquentent depuis janvier 2021, sont apparemment “plus forts que jamais” et ne laissent pas les rumeurs sur leur romance les déranger. “Malgré les rumeurs suggérant qu’il y avait des problèmes dans leur relation, toute cette expérience les a, en fait, rendus plus forts que jamais”, a déclaré EXCLUSIVEMENT une source. HollywoodLa Vie.

“Ils voulaient tous les deux vraiment garder leur relation à l’abri des projecteurs lorsqu’ils faisaient la promotion de ce film et ils pensent qu’ils l’ont fait”, a poursuivi la source. “L’amour qu’ils partagent, ce lien incassable, et ils se soutiennent tous les deux dans la carrière de l’autre et ne feraient jamais rien pour que cela entrave leur relation.”