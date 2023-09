Olivia Wilde utilise cette brume pour le visage remplie de nutriments pour commencer sa matinée – Hollywood Life

Crédit d’image : Ron Adar/Shutterstock

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation. En savoir plus sur nos politiques et avis.

Olivia Wilde est le principal activiste de la marque True Botanicals depuis près de sept ans – prêchant toujours l’importance d’une beauté propre, tout en utilisant des produits de bonne qualité. « Immédiatement après avoir rencontré Hillary [Peterson]la fondatrice de True Botanicals, et j’ai essayé la gamme Clear de la marque, ma peau a été complètement transformée », a-t-elle déclaré. Raffinerie29. « Maintenant – et je ne vous raconte pas de conneries – je vais seulement utilisez les produits True Botanicals. Le Ne t’inquiète pas chérie la star a partagé sa routine beauté matinale avec Vogue et elle commence toujours par le True Botanicals – Brume nutritive naturelle pour le visage RENEW — garantissant que sa peau sera ultra-hydratée au début de la journée.

Achetez le True Botanicals – Brume nutritive naturelle RENEW pour le visage pour 24 $ sur Amazon aujourd’hui !

« J’utilise toujours la brume nutritive avant et après le maquillage, et à chaque fois que j’en ai besoin tout au long de la journée », a déclaré Olivia. La brume agit comme une multivitamine pour votre peau, remplie d’antioxydants essentiels pour vous assurer une sensation de fraîcheur et d’hydratation toute la journée. Ses ingrédients bénéfiques favorisent l’anti-âge et apporteront du dynamisme à votre visage et fixeront même votre maquillage pour la journée. Du kombucha est infusé dans le produit pour équilibrer et détoxifier votre peau, de l’extrait d’algues pour nourrir la peau et du thé vert et blanc pour aider à offrir des bienfaits apaisants.

La brume aide à restaurer le pH de votre peau et à prévenir la perte d’eau pour créer un bel éclat sain. Il est naturellement parfumé au jasmin, au néroli et à la rose pour vous offrir un délicieux parfum rafraîchissant au réveil. Mieux encore, comme tous les produits True Botanical, il est non toxique, biologique et durable. Non seulement Olivia aime le produit, mais le modèle Brooke Boucliers le fait aussi. « True Botanicals est ma nouvelle astuce beauté que tout le monde doit connaître », a-t-elle partagé.