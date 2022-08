Olivia Wilde s’exprime sur les papiers de garde de l’ex Jason Sudeikis sur scène au CinemaCon

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Olivia Wilde s’exprime sur les papiers de garde de son ex-fiancé, Jason Sudeikis, lors de son apparition sur scène au CinemaCon à Las Vegas, Nevada.

L’incident notoire s’est produit en avril lorsque la réalisatrice et actrice de 38 ans présentait son prochain drame psychologique, “Don’t Worry Darling”, devant un public lors du plus grand rassemblement annuel des propriétaires de salles de cinéma.

“C’était mon lieu de travail”, a déclaré Wilde à Variety, s’exprimant pour la première fois sur le moment qui a fait la une des journaux dans une interview publiée mercredi. “Dans n’importe quel autre lieu de travail, cela serait considéré comme une attaque.”

Elle a poursuivi : “C’était vraiment bouleversant. Cela n’aurait pas dû arriver. Il y a eu une énorme brèche dans la sécurité, ce qui est vraiment effrayant.”

“Les obstacles que vous avez dû franchir pour entrer dans cette pièce avec plusieurs badges, ainsi que des tests COVID spéciaux qui devaient être effectués des jours à l’avance, qui vous donnaient les bracelets nécessaires pour accéder à l’événement – ​​c’était quelque chose qui nécessitait prévoyance”, a ajouté l’alun de “House”.

À l’époque, un représentant de Sudeikis a affirmé qu’il “n’avait aucune connaissance préalable” de la façon dont Wilde recevrait les documents relatifs aux arrangements de garde pour leur fils, Otis, 8 ans, et sa fille Daisy, 5 ans.

“Des documents ont été rédigés pour établir la compétence relative aux enfants de Mme Wilde et de M. Sudeikis”, a déclaré le porte-parole de l’acteur de 46 ans à Fox News Digital en avril.

“M. Sudeikis n’avait aucune connaissance préalable de l’heure ou du lieu où l’enveloppe aurait été livrée, car cela ne dépendrait que de la société de services de traitement impliquée et il ne tolérerait jamais qu’elle soit servie d’une manière aussi inappropriée.”

Au cours de l’incident, l’actrice de “Tron : Legacy” était en train de discuter de son film lorsqu’elle a été interrompue par une femme qui lui a remis une enveloppe en papier kraft portant la mention “Personnel et confidentiel”.

Elle a décidé d’ouvrir l’enveloppe en disant qu’elle pensait qu’il pourrait s’agir d’un script, mais a rapidement poursuivi sa présentation après avoir brièvement jeté un coup d’œil à son contenu.

Wilde a expliqué qu’à l’époque, elle était plus préoccupée par les implications que l’événement aurait sur les autres personnes impliquées dans le film.

Bien que Variety ait noté que Wilde s’était abstenu de nommer Sudeikis tout en discutant de l’incident, l’actrice a semblé faire allusion à son ex-partenaire en admettant qu’elle n’était pas complètement surprise par l’action.

“Je détestais que cette méchanceté détourne l’attention du travail de tant de personnes différentes et du studio que je représentais là-haut”, a déclaré le directeur de “Booksmart”. “Essayer de saboter cela était vraiment vicieux. Mais j’avais un travail à faire. Je ne suis pas facilement distrait.”

Elle a poursuivi : “Mais, tu sais, malheureusement, ce n’était pas quelque chose qui m’a complètement surpris. Je veux dire, il y a une raison pour laquelle j’ai quitté cette relation.”

Wilde a également déploré le fait qu’une affaire privée impliquant ses enfants ait été exposée de manière aussi publique.

“Les seules personnes qui ont souffert étaient mes enfants parce qu’ils devront voir cela, et ils ne devraient jamais avoir à savoir que cela s’est produit. Pour moi, c’était épouvantable, mais les victimes étaient des enfants de 8 et 5 ans. , et c’est vraiment triste”, a-t-elle déclaré.

Wilde a ajouté : “J’ai choisi de devenir actrice. J’ai volontairement été sous les projecteurs. Mais ce n’est pas quelque chose que mes enfants ont demandé. Et quand mes enfants y sont entraînés, c’est profondément douloureux.”

Les représentants de Sudeikis n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Après un engagement de sept ans, le couple a annoncé qu’ils s’étaient séparés en novembre 2020. La star de “Ted Lasso” et l’actrice de “The Lazarus Effect” se sont livrées à une âpre bataille pour la garde au cours des derniers mois.

Wilde a remporté sa première victoire au tribunal plus tôt ce mois-ci lorsqu’un juge a statué que l’État d’origine de leurs enfants était la Californie, où elle réside. Sudeikis avait déposé une pétition contre Wilde car il voulait établir New York comme État d’origine des enfants.

Wilde sort actuellement avec la star de “Don’t Worry Darling” Harry Styles. Les deux ont rendu public leur romance en janvier 2021.

Dans son entretien avec Variety, Wilde a expliqué qu’elle avait décidé de reporter son prochain projet de réalisation, “Perfect”, pour passer plus de temps avec ses enfants.

“Il est devenu clair pour moi que cette année était le moment pour moi d’être une mère au foyer”, a déclaré Wilde.

“Ce n’était pas l’année pour moi d’être sur un plateau, qui est totalement englobant. Il était temps pour moi de faire une pause et de me consacrer aux enfants quand je les ai.”

Le cinéaste a déclaré au point de vente qu’Otis et Daisy étaient “mon monde”.

“Ce sont mes meilleurs amis”, a-t-elle ajouté.