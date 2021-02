Olivia Wilde se réjouit du rôle de soutien de Harry Styles dans son film

Quelqu’un joue « Adore You » par Styles Harry.

D’accord alors Olivia Wilde n’a pas exactement utilisé ces mots à propos de la star aux multiples talents, mais elle s’est rendue sur Instagram le lundi 15 février avec un message touchant à propos de Styles, qui devrait co-vedette dans son prochain film, Ne t’inquiète pas chérie.

« Fait peu connu: la plupart des acteurs masculins ne veulent pas jouer de second rôle dans les films dirigés par des femmes. L’industrie les a élevés à croire que cela réduisait leur pouvoir (c’est-à-dire leur valeur financière) d’accepter ces rôles, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles c’est tellement difficile d’obtenir un financement pour des films axés sur des histoires féminines », a-t-elle sous-titré le Publier. « Pas de blague, il est difficile de trouver des acteurs qui reconnaissent pourquoi cela pourrait valoir la peine de permettre à une femme de tenir la vedette. Entrez: @harrystyles, notre ‘Jack.' »

« Non seulement il appréciait l’opportunité de permettre à la brillante @florencepugh de tenir le devant de la scène en tant qu’Alice », a poursuivi Wilde, « mais il a imprégné chaque scène d’un sens nuancé de l’humanité. Il n’a pas eu à rejoindre notre cirque, mais il a sauté à bord avec humilité et grâce, et nous a époustouflés chaque jour par son talent, sa chaleur et sa capacité à reculer. «