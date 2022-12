Olivia Wilde se moque de son moment viral sur le tapis rouge: “Je suis un peu habillée”

Olivia Wilde a laissé peu de place à l’imagination lorsqu’elle a osé se dévoiler sur le tapis rouge des People’s Choice Awards mardi – en portant une robe en dentelle transparente de Dior.

Le look est rapidement devenu viral en ligne – de nombreux médias qualifiant le look de Wilde de “robe de vengeance”, en référence à sa récente rupture avec Harry Styles, son petit ami depuis près de deux ans.

Wilde a participé à la blague en publiant une photo sur ses histoires Instagram mettant en évidence sa tenue, sa styliste et son équipe de coiffure et de maquillage, en écrivant : “Je me suis un peu habillée pour @peopleschoice.”

Aux PCA, Wilde est montée sur scène pour accepter le prix du film dramatique pour son film “Don’t Worry Darling”. L’homme de 38 ans a non seulement joué dans le film, mais l’a également réalisé.

“Évidemment, ce prix n’est pas pour moi. C’est pour toute la production. C’est un tel honneur de l’accepter au nom de toute la famille ‘Don’t Worry Darling’.”

L’ex-petit ami de Wilde, Styles, a joué dans le film. Il n’était pas présent à la remise des prix.

“Plus de 190 brillants membres d’équipage se sont présentés chaque jour pendant une pandémie pour faire quelque chose pour lequel ils espéraient que vous vous présenteriez”, a-t-elle déclaré à propos du tournage de son film au milieu de COVID-19. “Et vous vous êtes présenté pour cela, et nous sommes tellement, tellement reconnaissants.”

Sa décision de porter une tenue transparente n’est pas entièrement surprenante, car l’actrice a déjà porté des looks révélateurs. En octobre, elle portait une robe Alexandre Vauthier scintillante mais transparente au Gala du Musée de l’Académie.