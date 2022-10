Olivia Wilde Rocks Harry Styles’ Tour Merch Hoodie: Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : GP / MEGA

Olivia Wilde soutient son homme ! Le cinéaste de 38 ans a été vu en train de se rendre au gymnase de Los Angeles le lundi 24 octobre en portant un sweat à capuche gris de Styles Harry‘ Ligne de marchandises Love On Tour. Le pull était gris avec “Harry’s House” écrit sur la poitrine gauche. Il existe un sweat à capuche similaire en noir disponible sur le site officiel de Harry pour 70 $ qui comprend une photo de la couverture de son album au dos. La maman de deux enfants a associé le sweat à capuche confortable avec des leggings noirs et des baskets noires et a relevé ses cheveux. Elle a terminé la séance d’entraînement avec un fourre-tout jaune et des lunettes de soleil marron.

Bien qu’Olivia et la superstar britannique de 28 ans n’aient pas confirmé publiquement leur relation, ils ont prouvé qu’ils étaient amoureux et engagés à maintes reprises depuis qu’ils ont été aperçus pour la première fois en train de se tenir la main lors d’un mariage en janvier 2021. sur les croisières en yacht européennes de premier plan pour flirter dans les rues de New York, le couple n’a pas hésité à montrer de l’affection l’un envers l’autre. De plus, lorsque les fans pensaient que le couple s’était séparé au milieu de la promotion turbulente du film d’Olivia Ne t’inquiète pas chérie, dans lequel Harry a joué, ils ont prouvé qu’ils allaient bien après qu’Olivia ait été aperçue en train de passer le meilleur moment de sa vie lors de la tournée de Harry à New York et en Caroline du Nord. Une vidéo d’Olivia interrompant un mouvement à l’arrêt de la tournée Harry’s Raleigh peut être vue ci-dessous.

HollywoodLa Vie précédemment confirmé que le hitmaker “Golden” et Olivia sont meilleurs que jamais grâce à une source proche du couple donnant HL le scoop EXCLUSIF. “Malgré les rumeurs suggérant qu’il y avait des problèmes dans leur relation, toute cette expérience les a, en fait, rendus plus forts que jamais”, a révélé l’initié. “Ils voulaient tous les deux vraiment garder leur relation à l’abri des projecteurs lorsqu’ils faisaient la promotion de ce film et ils pensent qu’ils l’ont fait. L’amour qu’ils partagent, ce lien incassable, et ils se soutiennent tous les deux dans la carrière de l’autre et ne feraient jamais rien pour que cela entrave leur relation.

@wtfanum ok mademoiselle olivia entrez dedans #hslot #hslotraleigh #harrystyles #fyp #ForYouPizza #loveontour ♬ son original – anum

Olivia a également été vue entrer et sortir du gymnase la semaine dernière le vendredi 21 octobre quelques jours seulement après avoir fait face à plus de drame concernant sa rupture relation avec son ex et le père de ses enfants Jason Sudeikis, 47 ans, et sa chronologie de relation avec Harry. Jason et Olivia ont retrouvé leur relation au centre d’une interview accordée au Courrier quotidien par leur ancienne nounou, qui a affirmé que Jason avait tenté d’empêcher Olivia de quitter leur maison en s’allongeant devant sa voiture après avoir découvert qu’elle avait préparé sa “vinaigrette spéciale” pour Harry.

“En tant que parents, il est incroyablement bouleversant d’apprendre qu’une ancienne nounou de nos deux jeunes enfants choisirait de porter publiquement des accusations aussi fausses et calomnieuses à notre sujet”, ont déclaré les acteurs dans un communiqué remis à HollywoodLa Vie concernant l’entretien. « Sa campagne de harcèlement qui dure maintenant depuis 18 mois contre nous, ainsi que nos proches, nos amis proches et nos collègues, a atteint son malheureux sommet. Nous continuerons à nous concentrer sur l’éducation et la protection de nos enfants avec l’espoir sincère qu’elle choisira désormais de laisser notre famille tranquille. Olivia s’est ensuite moquée de la débâcle de la vinaigrette en partageant la recette sur son histoire Instagram.