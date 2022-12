Olivia Wilde revient sur Instagram avec une photo en bikini après la séparation de Harry Styles

Olivia Wilde est revenue sur Instagram après avoir pris une pause de la plate-forme de médias sociaux après sa séparation de Harry Styles le mois dernier.

La star et réalisatrice de “Don’t Worry Darling” a mis en ligne une image avec son amie, Babs Burchfield, qui montrait le duo en train de rire ensemble alors qu’ils étaient allongés dans un hamac.

“Meilleur”, Wilde a simplement légendé l’image.

Wilde a été vu dans un haut de bikini bleu marine alors que Babs arborait un haut de bikini jaune fluo et un chapeau de paille. Il s’agit du premier post de l’actrice sur Instagram depuis octobre.

En novembre, plusieurs rapports ont fait surface selon lesquels Harry Styles et Olivia Wilde avaient rompu après près de deux ans ensemble.

Selon le magazine People, citant des sources proches du couple, les deux “prennent une pause” et “c’est une décision très amicale”.

“Il est toujours en tournée et part maintenant à l’étranger. Elle se concentre sur ses enfants et son travail à Los Angeles”, a déclaré une source. “C’est une décision très amicale.”

Wilde partage deux enfants avec l’ex-fiancé Jason Sudeikis – Otis, 8 ans, et Daisy, 6 ans.

La source affirme que Styles et Wilde “sont toujours des amis très proches”, un autre ami ajoutant : “En ce moment, ils ont des priorités différentes qui les séparent.”

Quelques jours avant l’annonce de la séparation du couple, Wilde a été vue en train d’emmener ses enfants à un concert de Style à Los Angeles le 15 novembre.

Wilde, 38 ans, et Styles, 28 ans, se sont rencontrés lors du tournage de “Don’t Worry Darling”, un film réalisé par Wilde et dans lequel il est également apparu.

Ils ont été liés pour la première fois en janvier 2021 lorsqu’ils ont été vus ensemble lors du mariage d’un ami commun. Les deux n’ont jamais officiellement confirmé leur relation, mais Wilde a été vu danser dans la foule lors de nombreux concerts de Styles et repéré plusieurs fois portant sa marchandise.

Ils ont également photographié publiquement montrant de l’affection à plusieurs reprises, y compris les deux s’embrassant sur un yacht à Monte Argentario, en Italie, en juillet 2021.

Le couple a traversé une période difficile avant la première de septembre de “Don’t Worry Darling” lorsque des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles le rôle principal féminin du film, Florence Pugh, et Wilde ne s’entendaient pas.

Les acteurs et l’équipe de “Don’t Worry Darling” ont nié qu’il y ait jamais eu de tension, en particulier un “match hurlant” entre Wilde et Pugh, qualifiant Wilde de “leader et réalisateur incroyable”.

Lori Bashian de Fox News a contribué à ce rapport.