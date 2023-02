Olivia Wilde porte un haut court lors d’une sortie au gymnase: photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : LESE/BACKGRID

Olivia Wilde, 38 ans, a montré sa silhouette en forme dans un crop top bleu et des leggings lors de sa dernière sortie en salle de sport. Les abdominaux de l’actrice sont apparus sous une veste de style aviateur bleu foncé, qu’elle portait également. Elle avait également les cheveux relevés en queue de cheval haute et portait un sac fourre-tout jaune alors qu’elle accessoirisait avec des lunettes de soleil.

Olivia aurait quitté le gymnase quelques heures seulement avant son ex Styles Harry, 29 ans, a été vu quittant le même gymnase tout en ayant l’air de s’être bien entraîné. Il portait un sweat à capuche noir, un pantalon noir et des baskets blanches. Il a également accessoirisé des lunettes de soleil et porté un sac sur une épaule.

Olivia et Harry, qui vient de fêter son anniversaire le 1er février, sont sortis ensemble pendant près de deux ans avant d’arrêter en novembre. Il était occupé à voyager avec son L’amour en tournée à l’époque. “Harry ne dira pas qu’ils ont rompu – juste qu’ils font une pause et mettent leur relation en pause”, a déclaré une source. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT à l’époque. “Personne ne pense qu’ils reprendront la relation après sa tournée, mais Harry dit qu’il ne sait pas ce que l’avenir lui réserve.”

Alors que les anciens tourtereaux vivent des vies séparées, ils attirent toujours l’attention par d’autres moyens. Olivia a récemment été aperçue en train de partager un câlin amical avec son ex Jason Sudeikisqui est aussi le père de ses deux enfants, Otis8 et Marguerite, 6. L’étreinte a été capturée sur des photos alors qu’ils se tenaient tous les deux à l’extérieur près de véhicules. Cela a été une surprise pour beaucoup puisque les parents passionnés se battent pour la garde de leurs enfants depuis leur séparation en novembre 2020.

Pendant ce temps, Harry a récemment été aperçu en train de prendre un café avec un ami du lycée Ellis Calcutt, avec qui il serait sorti en 2013. Les deux hommes sont sortis à Londres pendant qu’ils discutaient et semblaient détendus et satisfaits l’un de l’autre. Ils étaient emmitouflés dans des manteaux chauds et tenaient ce qu’il leur restait du rendez-vous et ont même souri à un moment donné.

