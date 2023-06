Olivia Wilde porte le t-shirt de Harry Styles 7 mois après sa rupture – Hollywood Life

Voir la galerie





A fait Olivia Wilde retrouver un de ses ex petit ami Harry Styles’ vieux t-shirts ? L’actrice et réalisatrice de 39 ans a été aperçue à Los Angeles alors qu’elle arborait un t-shirt pour le label chinois Space Fruity Records. Même s’il se peut qu’elle apprécie ce label, qui publie des albums d’artistes comme Sleeping Dogs et Mole Eyes, Harry, 29 ans, a en fait été aperçu portant exactement le même t-shirt en 2019.

Olivia a secoué le t-shirt tout en étant partiellement rentrée dans une paire de leggings violet foncé. Elle a été vue en train de quitter le gymnase et avait une grande bouteille d’eau, portait une serviette et un sac et portait des baskets. Elle avait également les cheveux relevés en chignon et arborait une paire de lunettes de soleil.

Bien qu’il soit possible qu’Olivia soit également une fan de Space Fruity et ait son propre t-shirt, Harry a été vu portant le même style de chemise en 2019 lorsqu’il a assisté à un Ariana Grande concert. Un fan a pris une photo de lui avec le logo de la marque sur le devant de son t-shirt, laissant croire qu’Olivia portait peut-être une de ses chemises.

17/08/19 | Harry portait un t-shirt Space Fruity Records au spectacle @ArianaGrande à Londres. C'est un label lancé par les propriétaires du magasin de disques fRUITYSPACE à Pékin.

2. https://t.co/QkSB14eaqC pic.twitter.com/EOtP3VJx19 – Archives de mode Harry Styles (@hsfasharchive) 17 août 2019

Olivia et Harry se sont séparés après près de deux ans de relation en novembre 2022. Le Loger La star et l’interprète de « As It Was » n’ont pas beaucoup parlé de leur rupture, mais il semble qu’ils soient en relativement bons termes ces derniers mois. Les deux ont été vus au même gymnase en même temps en avril. En dehors de cela, Olivia a également récemment aimé une vidéo de Harry se produisant au stade de Wembley, que sa sœur Gemme publié sur Instagram, plus tôt en juin.

Pendant qu’Olivia se rend au gymnase, Harry est au milieu de l’étape européenne de son « Love On Tour » avec les rockeurs indépendants Wet Leg. Il est sur le point de terminer sa course au Royaume-Uni avec une performance au stade de la Principauté de Cardiff, avant de se rendre en Belgique, suivi d’une série d’autres villes européennes, avant de conclure en Italie.

