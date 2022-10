Olivia Wilde porte des leggings en quittant la salle de sport au milieu des réclamations de nounou: photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : GP/MEGA

Olivia Wilde avait l’air insouciante et calme alors qu’elle se dirigeait vers la salle de sport le vendredi 21 octobre à Los Angeles après une autre semaine remplie de drames. L’homme de 38 ans Ne t’inquiète pas chérie le réalisateur portait des leggings d’entraînement noirs et un débardeur blanc associé à des baskets noires. Ses cheveux blonds étaient usés sous une casquette de baseball blanche et elle semblait avoir un léger sourire sur le visage avant sa séance d’entraînement. Ensuite, on l’a vue rafraîchie avec son chapeau et ses cheveux relevés en chignon.

Plus à propos Olivia Wilde

L’observation est survenue quelques jours seulement après qu’elle et son ex Jason Sudeikis, 47 ans, doit démentir les rumeurs concernant leur séparation en 2020 d’une ancienne nounou à eux. Dans une interview avec le Courrier quotidienla nounou a affirmé que Jason s’était une fois allongé sur l’allée de leur maison commune à Los Angeles pour empêcher Olivia de se rendre sur le plateau de tournage. Ne t’inquiète pas chérie où son nouveau beau et star du film, Styles Harry, l’attendait. Elle a également allégué que Jason l’avait renvoyée alors qu’il était « ivre et incontrôlable », entre autres choses. “En tant que parents, il est incroyablement bouleversant d’apprendre qu’une ancienne nounou de nos deux jeunes enfants choisirait de porter publiquement des accusations aussi fausses et calomnieuses à notre sujet”, ont-ils écrit dans un communiqué remis à HollywoodLa Vie concernant l’entretien.

“Sa campagne de harcèlement qui dure maintenant depuis 18 mois contre nous, ainsi que nos proches, amis proches et collègues, a atteint son malheureux sommet”, poursuit le communiqué. “Nous continuerons à nous concentrer sur l’éducation et la protection de nos enfants avec l’espoir sincère qu’elle choisira désormais de laisser notre famille seule.” Une source proche du couple a appuyé ses paroles de désapprobation en disant HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT, “Jason ne s’est pas saoulé et n’a pas viré la nounou. Elle a démissionné. Période. Tout cela n’est qu’un mensonge. Toute allégation d’abus par Olivia et Jason est également complètement fausse.

L’une des histoires présumées dont la nounou s’est souvenue incluait Jason devenu furieux après avoir vu Olivia faire à Harry, 28 ans, sa “vinaigrette spéciale”. Olivia a riposté au conte en partageant la recette de la vinaigrette au centre de la controverse sur son histoire Instagram. Le 19 octobre, elle a partagé une capture d’écran d’une page du livre de 1983, Brûlures d’estomac par Nora Ephron, qui comprenait des instructions expliquant comment fabriquer le pansement. “Mélangez 2 cuillères à soupe de moutarde Grey Poupon avec 2 cuillères à soupe de bon vinaigre de vin rouge”, lit-on dans l’extrait. « Ensuite, en fouettant constamment avec une fourchette, ajouter lentement 6 cuillères à soupe d’huile d’olive, jusqu’à ce que la vinaigrette soit épaisse et crémeuse ; cela donne une vinaigrette très forte qui est parfaite pour les salades vertes comme la roquette, le cresson et l’endive.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





🚨olivia wilde nous a donné sa recette de vinaigrette qui vient de nora ephron🚨 pic.twitter.com/LYxracNCC7 – ilana kaplan (@lanikaps) 19 octobre 2022

L’ex-petite amie de Jason Keeley Hazell, 38 ans, a apparemment pesé sur ce drame en partageant un extrait du même livre dans sa propre histoire. “Vera a dit:” Pourquoi pensez-vous que vous devez tout transformer en une histoire? “” L’écriture, soulignée par Keeley, a commencé. “Alors je lui ai dit pourquoi : parce que si je raconte l’histoire, je contrôle la version. Parce que si je raconte l’histoire, je peux te faire rire, et je préfère que tu te moques de moi plutôt que d’avoir pitié de moi. Parce que si je raconte l’histoire, ça fait moins mal. Parce que si je raconte l’histoire, je peux continuer.